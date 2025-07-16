Профессор МГИМО, ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский оказался в центре скандала из-за высказывания о Липецке. В эфире тамбовского ТВ он произнес фразу: «Если ты дурак, живи в Липецке». Липецкие политики призвали отстранить Вяземского от эфира и извиниться. Сам телеведущий утверждает, что его слова вырвали из контекста. Региональные депутаты сообщили, что готовят против Вяземского иск на $20 млрд. Подробности скандала — в материале RTVI.

«Его уже погрузили бы в Москве в багажник»

В Сети появился фрагмент интервью Юрия Вяземского на тамбовском региональном ТВ. Профессор отвечал на вопросы ведущего о современной молодежи.

«Если ты дурак, живи в Липецке… Ой, что-то я не то сказал, простите, пожалуйста. Мне как-то все равно, что в Липецке об этом подумают. Важно, чтобы меня любили тамбовские. Когда наконец вернете Липецк в мою родную Тамбовскую губернию, тогда посмотрим», — следует из распространенной видеозаписи, которую публикует издание «Подъем».

Жители Липецка нашли высказывание Юрия Вяземского «крайне оскорбительными», заявил «Ридусу» первый заместитель координатора отделения ЛДПР по Липецкой области Никита Кичапин. Он написал гендиректору Первого канала Константину Эрнсту жалобу с требованием отстранить от работы ведущего, а также не показывать в эфире повторы шоу «Умницы и умники» до тех пор, пока он не принесет извинения липчанам.

«Если бы он оскорбил так жителей Чечни, его уже погрузили бы в Москве в багажник и везли бы туда. Непозволительно, когда люди такого уровня позволяют себе оскорблять граждан», — уверен собеседник издания.

Кичапин также рассказал, что занимается подготовкой иска в суд против Вяземского. Представитель ЛДПР уточнил, что попросит взыскать в пользу города $20 млрд.

«Этот гражданин Вяземский, бессовестный, бесстыжий человек, накануне Дня города Липецка позволил себе оскорбить всех липчан. Вот он сам дурак по жизни, наверное. Дедушка пожил уже, а, видимо, ума так и не набрался», — рассказал он «Подъему».

«Попытка хайпануть на ярких словах»

Депутат Липецкого городского совета депутатов Андрей Иголкин заявил «Абзацу», что не согласен с высказыванием Вяземского. По словам парламентария, Тамбов изменился в лучшую сторону, но в то же время развивается и Липецк. Иголкин предположил, что слова Вяземского «наверное, с чем-то связаны», и допустил, что у него есть «какая-то личная трагедия или личный дискомфортный для него эпизод жизни».

«Поэтому тут можно только пожалеть — не лично его, а тех людей, у которых возникают такие обстоятельства, что они вот так могут себе позволить комментировать. А если там нет таких серьезных обстоятельств, это характеризует личность человека. Мы не должны обсуждать или принижать как-то другие регионы. Каждый регион по-своему прекрасен», — считает депутат.

По его словам, решение о потенциальном возвращении Липецка в состав Тамбовской губернии могут принимать только первые лица государства.

«Тамбов — прекрасный город. Он поменялся в лучшую сторону, но это не дает кому-то права говорить такие вещи. На самом деле это звучит как просто попытка хайпануть на ярких словах. Люди, которые так говорят, могут с такой логикой очень далеко зайти. Причем далеко для себя, иногда и безвозвратно», — отметил Иголкин.

Он призвал людей «немножечко сдерживать» себя в подобных высказываниях.

Председатель Общественной палаты Липецкой области Елена Гончарова назвала слова Вяземского неуместными.

«У меня нежнейшее отношение к Липецкой области»

Сам Вяземский рассказал «Ридусу», что приписываемых ему слов не произносил.

«Я такого не говорил никогда. Вы сами понимаете, как сейчас видеозапись можно сделать. У меня нежнейшее отношение к Липецкой области, потому что она некогда была частью Тамбовской губернии. Такую глупость я не мог сказать», — заверил он.

В интервью «Абзацу» Вяземский рассказал, что скандал возник из-за майского эфира программы «Дело было в Пенькове». По его словам, речь в интервью шла про тамбовских волков, а также о 37 регионах-участниках движения «Умницы и умники».

«Так вот, Тамбов — они основатели, а Липецк я давно пытался присоединить, но никак не получалось. Сами подумайте, с какой стати мне обижать Липецк? Тем более, когда я его заманиваю в движение», — пояснил телеведущий.

Возникший скандал он назвал провокацией, которая ему непонятна.

«Мне как-то стало немножко обидно за своих коллег-журналистов, и, честно говоря, боюсь, что я с этого дня перестану общаться с корреспондентами из Тамбова», — добавил профессор МГИМО.

Телеведущий добавил, что постарается отнестись к ситуации с юмором, иначе «жить станет совсем грустно».

«Однажды я бывал в Ярославле, меня спросили, почему я никогда не позову Владимира Владимировича Путина на передачу. Я сказал, что это просто неприлично отвлекать человека такого уровня. На следующий день вышел пресс-релиз с заголовком: «Я никогда не позову на передачу Путина». Вы же понимаете, что нарезки можно делать любые <…>. Мне совестно за всех, кто так все взял и раздул. Это все очень неожиданно. Защитите старого пердуна!» — заявил Вяземский в разговоре с НСН.

«Фраза, видимо, возникла в полемическом запале»

За слова Вяземского в итоге извинился, Владимир Пеньков автор и ведущий программы «Дело было в Пенькове», которой Вяземский дал интервью сообщило издание «Топ 68».

В публикации уточняется, что Вяземскому был задан вопрос о том, зачем обывателям «загружать мозг» историей, географией и другими науками, когда нужную информацию можно «просто погуглить». В ответ профессор сказал: «Если хочешь быть дураком, будь им! И будь счастлив», выразив мнение, что знания навязывать никому не надо, особенно «тамбовским».

Пеньков поинтересовался, могут ли «тамбовские волки огрызнуться»?

«Волк — это знающее животное, мудрое. Волк знает правила охоты, знает, что такое коллектив, что такое стая, что такое вой, чтобы тебя понимали. Волк — это умное животное. Поэтому, если ты дурак — живи в Липецке… Что-то я такое не то сказал, простите, пожалуйста», — ответил Вяземский.

По словам Пенькова, его отношение к словам профессора прозвучало в кадре: «Липецк мы в обиду не дадим».