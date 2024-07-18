Европейский парламент одобрил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) — высший орган исполнительной власти Евросоюза. Большинством голосов она переизбрана на второй пятилетний срок в этой должности, сообщает Bloomberg. Что ждать от фон дер Ляйен после переизбрания — в материале RTVI.

В результате тайного голосования за фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат, против проголосовали 284 евродепутата, еще 15 воздержались. Семь бюллетеней оказались пустыми.

«Еще 5 лет. Я не могу выразить, насколько я благодарна за доверие всем членам Европарламента, которые проголосовали за меня», — написала фон дер Ляйен в соцсети X после утверждения решения о переизбрании.

Русская служба «Би-би-си» отмечает, что Урсула фон дер Ляйен — одна из главных сторонниц поддержки Украины и ярый критик президента России Владимира Путина.

Каким будет второй срок фон дер Ляйен

Как отмечает Financial Times (FT), Урсула фон дер Ляйен обещает сохранить «конкурентные преимущества» ЕС, а также:

продолжить поддержку Украины,

сократить влияние бюрократии,

привлечь новые инвестиции (слово «инвестиции» упоминается 49 раз в предвыборной программе фон дер Ляйен, рассчитанной до 2029 года).

«Европе нужно больше инвестиций. От сельского хозяйства до промышленности. От цифровых до стратегических технологий. Но еще больше инвестиций требуется в людей и их навыки», — сказала фон дер Ляйен.

Перед началом голосования глава ЕК заявила о намерении способствовать укреплению безопасности Евросоюза и развитию оборонного производства. В ее планах — в следующие пять лет сделать из ЕС «настоящий оборонный союз» и разработать новые оборонные проекты, в числе которых «Европейский воздушный щит», «Европейский оборонный фонд» и общесоюзную систему киберзащиты.

В своем обращении к парламенту фон дер Ляйен объявила о планах по введению новых должностей — еврокомиссаров по жилищному строительству, обороне, расширению ЕС и Средиземноморскому региону с полномочиями по борьбе с миграцией. В задачу еврокомиссара по обороне войдет в том числе объединение ресурсов на военные расходы.

План по борьбе с изменением климата, вокруг которого была выстроена политика фон дер Ляйен в первый срок, будет скорректирован с учетом экономического кризиса, вызванного российско-украинским конфликтом, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что возрастающее давление на инфляцию ослабило поддержку инициатив в сфере экологии. При этом принятия новых инициатив в рамках «зеленого» курса не планируется.

Помимо этого, программа фон дер Ляйен включает в себя следующие пункты:

увеличение числа пограничников втрое, до 30 тыс. человек;

создание подкомиссии по вопросам жилищной сферы и разработка первого в истории ЕС плана по обеспечению доступным жильем;

разработка новой ЛГБТ+*-стратегии и нового плана по противодействию расизму;

смягчение правил ЕС по слияниям и поглощениям с целью развить конкурентные преимущества европейских компаний в борьбе с транснациональными гигантами, в том числе из США и Китая.

Неназванный член Европарламента в разговоре с FT назвал список обещаний фон дер Ляйен «европейской рождественской елкой» с «подарками» для всех заинтересованных сторон, но при этом усомнился в том, что все эти пункты можно будет выполнить.

Что переизбрание значит для России

Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви — RTVI:

«Утверждение Урсулы фон дер Ляйен — событие более чем ожидаемое. Скорее интрига была бы, если бы ее не утвердили. Но Урсула провела большую работу по формированию консенсуса по своей кандидатуре и значимая роль в этой политической спецоперации была отведена сюжету о клятвах ненависти в отношении России. Сегодня для европейских центристов это одна из немногих общих точек соприкосновения, и разыграть карту «кто не против России, тот враг, кто не враг, тот за Урсулу», оказалось не слишком сложно.

Для России утверждение Урсулы на своем посту не означает что-либо новое. В принципе, все вектора были намечены раньше. Заигрывая с радикализмом, Европа дня сегодняшнего и дня завтрашнего размашисто подписывается в агрессивных намерениях. На смену официально декларировавшимся цивилизационным ценностям, задачам технологического суверенитета, авторитету номинальной силы, если следовать тексту выступления Урсулы фон дер Ляйен, пришло время европейской нетерпимости, цивилизационной зависти. Авторитет и верховенство права в логике протестантской этики сменились постколониальной злобой угасающих метрополий, неспособных больше к экспансии.

Вектор развития ЕС на ближайшее десятилетие заявлен: милитаризация всех основных сфер деятельности, понятие конкуренции заменяется враждой, а главными угрозами евроатлантизма называются Россия и Китай за попытки отстаивать равные правила на мировом уровне. Европейская безопасность трактуется не как баланс отношений между партнерами, а как желаемое отсутствие вообще каких-либо очагов цивилизации за пределами «цветущего сада» Европы. Ресурсы для такого изображения будущего есть, внутреннюю информационную повестку в странах ЕС успешно коммерционализировали несколько медиаканалов, а значит туннельное мышление и мифологизация успешности стран Европы гарантированы.

России в этой связи очень непросто. С одной стороны, информационное давление со стороны Европы и историческая вера в миф о хорошей и справедливой загранице из России никуда не делись. Это провоцирует колебания в умах и настроениях особенно той российской среды, которая ранее ориентировалась на декларативные европейские ценности и не очень-то соблазнялась притягательностью скрепной идеологии. С другой стороны, реорганизация экономики — это не только адаптация к новым каналам поставок, это не вульгарная замена Европы на Китай, а в первую очередь возврат к ценностям производства и созидания, что крайне сложно после десятилетий культа «менеджеров по продажам». В этой связи то, что Европа — устами Урсулы — сегодня в очередной раз выбрала путь ненависти, изоляции от России и Китая, — это выбор Европы, сложный для России.

Но, как часто бывает, в любом негативном событии есть и доля позитива: чем больше и увереннее Европа будет отвергать Россию и Китай, тем более основательны будут мотивы у россиян исправлять законодательство и создавать собственные стартапы, бизнесы, предприятия, ориентированные не на идее экспорта начинаний и миграции, а с расчетом на экономический успех именно в России».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа (комментарий «Ленте.ру»):

«Никаких положительных сдвигов для ЕК в избрании Урсулы я не вижу. <…> Когда таких людей выбирают, к сожалению, Венгрия здесь в меньшинстве. Я уверен, что большое количество политиков не поддерживает ее. <…>

[Идея сделать ЕС оборонным блоком] противоречит целям создания Евросоюза и превращает мирное культурное сообщество в военный союз. Это звучит дико».

* Решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено