Компания Apple задействовала грузовые самолеты для транспортировки 600 тонн, или около 1,5 млн iPhone, из Индии в США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Источники сообщили, что технологический гигант Apple заказал чартерный рейс для доставки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона единиц, из Индии в США после того, как компания увеличила производство в стране в попытке справиться с пошлинам [президента США Дональда] Трампа», — говорится в сообщении агентства.

По данным Reuters, американская компания лоббировала среди индийских аэропортов сокращение времени, необходимого для прохождения таможни в аэропорту Ченнаи в южном штате Тамилнад, до шести часов с тех пор. Раньше эта процедура занимала 30 часов.

В публикации также отмечается, что Apple уже использовала подобную схему «зеленого коридора» в аэропортах Китая.

«С марта было вылетело около шести грузовых самолетов грузоподъемностью 100 тонн каждый, один из них — на этой неделе, как раз перед вступлением в силу новых пошлин», — отметил собеседник агентства.

По данным Reuters, вес iPhone 14 и его зарядного провода составляет около 350 граммов, что означает, что общий груз весом 600 тонн включал около 1,5 миллиона iPhone с учетом веса упаковки.

Представители технологической компании и министерства авиации Индии не ответили агентству на запрос о комментарии.

Reuters со ссылкой на данные Counterpoint Research пишет, что Apple продает более 220 млн iPhone в год по всему миру, из которых пятая часть — около 44 млн смартфонов — от общего импорта в США поступает из Индии, а остальная — из Китая.

Ранее Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Bank of America сообщал, что Apple может перенести производство iPhone в США, что увеличит стоимость устройств вдвое или больше, а также может создать логистические проблемы.