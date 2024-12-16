Введение платы за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) недопустимо, потому что МСД построен на бюджетные средства. Об этом RTVI заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Ранее допустил, что проезд по МСД могут сделать платным, чтобы разгрузить трассу.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов Ликсутов в интервью «Коммерсанту» от 15 декабря ответил на вопрос о возможном введении платы за проезд по МСД для москвичей и жителей столицы. Он заявил, что власти города рассматривают «разные решения на этот счет». Ликсутов отметил, что загрузка на этой трассе растет, и сейчас «стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время». Вице-мэр привел в пример еще одну платную дорогу в Москве — работающий с сентября 2023 года проспект Багратиона. По его словам, «опыт» показал, что «даже при высоких тарифах трасса востребованная».

Комментируя заявления Ликсутова, Шапарин отметил, что дороги, которые были построены на деньги налогоплательщиков, «платными становиться не должны ни при каких обстоятельствах».

«Получится, что пользоваться будут не все, а только богатые. Это то же самое, что собрать какую-то дань со школьников, чтобы купить директору какой-нибудь хороший, дорогой лимузин. Здесь ровно то же самое — собрать со всех, чтобы только богатые могли ездить по этой дороге. Мы считаем, что это предложение находится просто за гранью добра и зла», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что ситуации, когда построенные на деньги налогоплательщиков объекты могут становиться «инструментом чьего-то обогащения», похожи на «нецелевое расходование бюджетных средств». Он добавил, что считает это неприемлемым, а на такого рода инициативы, по его мнению, должны реагировать компетентные органы.

На вопрос, будет ли НАС обращаться по этому поводу к властям Москвы, Шапарин ответил утвердительно.

«Да, безусловно, нужно обращаться по этому поводу к мэру Москвы, потому что он и его администрация публично говорили, что это будет бессветофорная и бесплатная дорога. Соответственно, сейчас выясняется, что мэрия собирается отступать от собственных предложений, которые были высказаны еще два года назад. И мы их почему-то помним. К [мэру Москвы Сергею] Собянину мы, безусловно, будем обращаться», — сказал собеседник RTVI.

Шапарин также отметил, что пример проспекта Багратиона (платная дорога в Москве), который привел Ликсутов, некорректен, потому что речь идет о объекте, построенном на частные средства, пусть и при бюджетной поддержке.

«Все рассказы про то, как она востребована, — это только рассказы. Это пустая дорога, она не нужна никому. Там на подъездах к этой трассе снег можно не чистить, потому что даже по нечищенному снегу видно, что там не ездит никто. Так что уверен абсолютно, это некорректный пример. Так гоняться за деньгами в мэрии нельзя, это за гранью», — заявил он.

Чтобы разгрузить городские дороги, нужно строить новые, тогда получится избежать пробок, считает Шапарин. Эксперт отметил, что МСД действительно нужен городу, диаметр помог перераспределить транспортные потоки.

Если ввести плату за проезд по этой трассе, продолжил Шапарин, то это сделает МСД «бессмысленным, потому что ездить по нему будут только обеспеченные люди», а все остальные водители «встанут в те же пробки, в которых стояли годами на улицах, набережных и так далее».

«Уверен, что это делать просто нельзя. Это все равно что у старика с ходунками эти ходунки отобрать. Следующим ходом после того, как сделают платным МСД, платными нужно будет делать широкие тротуары из плитки, которые построили тоже за бюджетные деньги. Платные детские площадки — соответственно, с ежемесячными абонементами для особо близко живущих к ним и так далее. К этому все идет. Это абсолютно одного порядка вещи», — заключил вице-президент НАС.