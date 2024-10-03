В правительстве России начали обсуждение возможности расширения системы «Платон» на региональные дороги. Полученные в результате средства планируется делить между федеральным и региональными бюджетами.

Власти рассматривают также вопрос об увеличении акцизов на топливо и распространении «Платона» на местные сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Суверенная экономика», ссылаясь на источник в кабинете министров.

На данный момент система «Платон» функционирует только на федеральных трассах. Источник издания сообщает, что доходы от расширения этой системы могут быть распределены между различными уровнями бюджета.

По информации источника, масштабирование работы “Платона” необходимо для обеспечения долгосрочного финансирования дорожной инфраструктуры и общественного транспорта. Планируется, что тарифы и сроки внедрения будут определяться с учетом экономической модели жизненного цикла дорожной сети.