Протесты в Сербии вызваны провокациями Запада, но на отношениях Белграда с Москвой это вряд ли скажется. Об этом RTVI заявили глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, думский вице-спикер Александр Бабаков, а также первые заместители главы комитета по международным делам Светлана Журова и Алексей Чепа.

Слуцкий отметил, что у протестов в Сербии есть «внешний след», а саму республику пытаются «расшатать и заставить идти в фарватере курса коллективного Запада».

«И в этот раз знакомая методичка по смене неугодных Брюсселю режимов и вмешательству в дела суверенных государств. Это подло и цинично — пытаться повлиять на выбор народа через организацию массовых беспорядков, используя людскую трагедию», — сказал депутат.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения навеса в городе Нови-Сад.

Журова заявила RTVI, что последние полгода на Сербию оказывается очень сильное давление, и это видно по тому, как порой меняется риторика властей. Она отметила, что в республике применяется «американская методичка», в том числе на молодежи, которая «более податливая, более эмоциональная».

«На них воздействовать значительно легче. В том числе, кстати, финансово. Инициаторы наверняка получают какие-то средства на то, чтобы поддерживать так долго какие-то протестные настроения среди молодежи. Сценарий одинаковый. Мы знаем, откуда это идет, как говорят мои коллеги. Американскую методичку никто не отменял, поэтому это чувствуется рука автора таких процессов», — сказала депутат.

Журова также отметила, что многие сербы поддерживают Россию и вряд ли эта ситуация изменится.

По мнению Чепы, власти Сербии сами приняли решение об отставке премьер-министра, чтобы успокоить ситуацию в стране. Однако, добавил он, нет никаких сомнений в том, что на республику оказывается «внешнее давление», потому что Белград придерживается независимой политики, в том числе в отношении Москвы.

«В любом случае это внутреннее дело страны. Мы не вмешиваемся во внутренние дела кого-либо. Думаю, что отношения между нашими странами будут продолжаться в том же ключе, как они были», — сказал он.

«Власть хочет оставаться в рамках действующего законодательства. А они [митингующие] перекрывают дороги, используют все, чтобы спровоцировать власти на более жесткие действия. Это говорит о том, что это чисто внешний фактор. Если бы люди были чем-то недовольны, все происходило бы иначе. Это были бы конкретные вопросы, на них были бы даны конкретные ответы. Никогда Вучич не уходил от этих ответов», — сказал Бабаков.

По его мнению, сейчас в Сербии идет «чистая спекуляция на той части населения, которая не работает». Вместо протестов молодежь «лучше бы училась», заявил депутат. Парламентарий подчеркнул, что пока Сербию возглавляет Александр Вучич, никаких изменений в отношениях Белграда и Москвы не будет.

Ранее сербский премьер-министр Сербии Милош Вучевич ушел в отставку на фоне многотысячных протестов в стране после обрушения бетонного навеса над входом в здание вокзала в городе Нови-Сад в ноябре, в результате которого погибли 15 человек. Кроме того, накануне демонстранты начали 24-часовую блокаду ключевой транспортной развязки в Белграде.

Согласно законодательству Сербии, вместе с премьером в отставку должно уйти все правительство. Президент в ближайшее время должен предложить кандидата на пост премьера. Если парламент не проголосует за новое правительство в течение 30 дней, глава государства должен будет объявить новые выборы.