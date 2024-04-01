Группа хакеров атаковала компьютерную систему Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, утверждает CNN. По данным издания, злоумышленники похитили данные о примерно 800 тыс. заключенных, в том числе контактные данные и информацию об их родственниках. Источник ТАСС, близкий ко ФСИН, заявил, что фактов взлома не зафиксировано.

CNN указывает, что провел собственную проверку данных, предоставленных хакерами. В частности, телеканалу якобы удалось сопоставить несколько имен заключенных из списка с людьми, которые, согласно публичным записям, в настоящее время находятся в российской тюрьме.

Помимо похищенных баз данных ФСИН, хакеры якобы взломали продуктовый интернет-магазин для осужденных и уменьшили цены на все товары до 1 руб., пишет CNN. По словам одного из взломщиков, администратор магазина только через несколько часов заметил, что россияне покупают продукты «за копейки». Полностью отключить скидки, установленные хакерами, IT-специалистам удалось спустя три дня, утверждает собеседник телеканала.

«Мы наблюдали за журналами доступа к интернет-магазину, и он продолжал прокручиваться все быстрее, и все больше клиентов совершали покупки», — рассказал он.

CNN утверждает, что речь идет об интернет-магазине «Калужское». 19 февраля, на следующий день после предполагаемого взлома, на странице магазина во «ВКонтакте» появилось сообщение о техническом сбое, в результате которого «цены на продукты питания и предметы первой необходимости были отражены некорректно».

«Заказы, оформленные 18.02.2024, в состав которых входят товары с некорректной ценой, будут отменены. Приносим извинения за доставленные неудобства!» — отметили представители «Калужского».

В разговоре с CNN хакеры рассказали, что их группа состоит из граждан разных стран, в том числе России и Украины. По их словам, они совершили взлом для того, чтобы узнать больше деталей о смерти оппозиционера Алексея Навального в ИК-3 «Полярный волк», сообщает телеканал со ссылкой на собеседника, который представился как участник взлома.

По данным источника ТАСС, близкого к ФСИН, факта взлома зафиксировано не было. «Идет проверка озвученной информации», — сказал он. Он также подчеркнул, что ФСИН-магазин, о котором пишет CNN, является юрлицом и не имеет отношения к ведомству.