В результате авиаударов США иранская ядерная программа была отброшена на несколько месяцев назад. Однако она вовсе не уничтожена, и при желании Исламская республика может сделать атомную бомбу менее чем за полгода, говорится в предварительном секретном отчете правительства США, о котором сообщают The New York Times и CNN.

Согласно предварительной оценке разведки о которой рассказали семь осведомленных источников, военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в прошлые выходные «не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад».

К таким выводам пришло Разведывательное управление Министерства обороны (Defense Intelligence Agency) — разведка Пентагона. Они основаны на оценке боевых повреждений, проведенной Центральным командованием США после американских ударов.

Собеседники издания признают, что анализ ущерба, нанесенного иранским объектам, и влияния ударов на ядерные амбиции Ирана продолжается и может измениться по мере поступления новых разведданных.

«Но первые выводы противоречат неоднократным заявлениям президента Дональда Трампа о том, что удары «полностью и окончательно уничтожили» иранские ядерные объекты по обогащению урана», — признает CNN.

Ранее и министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ядерные амбиции Ирана «были уничтожены».

Тем временем два человека, знакомых с оценкой, заявили, что запасы обогащенного урана Ирана вовсе не были уничтожены. Один из них сказал, что центрифуги остались в основном «нетронуты». Другой источник сослался на данные разведки, что обогащенный уран был вывезен с объектов до ударов США.

«По оценкам DIA, США отбросили их максимум на несколько месяцев назад», — добавил он.

В Белом доме признали, что такая оценка действительно есть, но не согласны с ней.

«Эта предполагаемая оценка совершенно неверна и была классифицирована как «совершенно секретная», но все равно была передана CNN анонимным, ничтожным неудачником из разведсообщества. Утечка этой предполагаемой оценки — явная попытка унизить президента Трампа и дискредитировать храбрых летчиков-истребителей, которые провели идеально выполненную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана. Все знают, что происходит, когда вы сбрасываете четырнадцать 30 000-фунтовых бомб идеально на их цели: полное уничтожение», — заявила CNN пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп, прилетевший в Гаагу на саммит НАТО , отреагировал на репортаж CNN в посте Truth Social. «Один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены!»

Израиль наносил удары по иранским ядерным объектам в течение нескольких дней до того, как к военной операции подключились США с их противобункерными бомбами. Хотя американские бомбардировщики B-2 сбросили более дюжины бомб на два ядерных объекта — завод по обогащению топлива в Фордо и комплекс по обогащению в Натанзе, эти бомбы не полностью уничтожили центрифуги и высокообогащенный уран на этих объектах — так утверждают источники, знакомые с выводами разведки Пентагона.

По их данным, воздействие на все три объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане — в значительной степени ограничилось надземными сооружениями, которые действительно были серьезно повреждены.

При этом в секретном отчете сказано, что большая часть обогащенного урана еще до атак, вероятно, была перемещена в более мелкие секретные заводы по обогащению.

Израильская оценка последствий американских ударов также выявила меньший ущерб Фордо, чем ожидалось. При этом израильские официальные лица считают, что сочетание военных действий США и Израиля отбросило иранскую ядерную программу на два года.