Американский президент Дональд Трамп поручил администрации США попытаться как можно скорее организовать встречу с официальными лицами Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала пояснил, что Трамп «срочно работает над тем, чтобы определить, серьезно ли Тегеран настроен дипломатическим путем разрешить свой конфликт с Израилем».

Американский чиновник добавил CNN, что, хотя ничего не решено, Израиль и Иран движутся в правильном направлении.

«Трамп признал, что иранцы связывались через посредников ранее в понедельник», — отмечает телеканал.

Позже The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп предложил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу встретиться на этой неделе с иранскими представителями. По данным газеты, если получится организовать встречу, то Тегеран на ней, скорее всего, будет представлять министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.

При этом Washington Post со ссылкой на источники пишет, что представители Ирана заявили посредникам, что готовы возобновить переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил нападения. Собеседники издания отметили, усилия по началу переговоров о прекращении огня возглавили Оман и Катар.

Накануне вечером пресс-секретарь Белого дома Алекс Пфайффер говорил о том, что США не присоединились к Израилю в конфликте с Ираном.

«Американские силы сохраняют оборонительную позицию, и это не изменилось. Мы будем защищать американские интересы», — написал он в соцсети X.