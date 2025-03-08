Прекращение помощи со стороны США может иметь «катастрофические последствия» для Украины, пишет CNN. Проанализировав открытые данные, телеканал пришел к выводу, что Вашингтон был лидером по поставкам Киеву практически всех видов вооружения.

Чтобы показать, насколько важна помощь США для Украины, CNN приводит следующие данные. Начиная с 2022 года общая сумма затраченных на поддержку Киева американских средств составила $123 млрд, из них $69 млрд, или 56%, — это военная помощь.

CNN называет США главным «военным донором» Украины, так как американская сторона поставляет практически все: системы ПВО, беспилотники, ракетные установки, радары, танки и противотанковое оружие. Кроме того, Вашингтон предоставил Киеву огромное количество гаубиц, зенитных ракетных комплексов «земля-воздух» и реактивных систем залпового огня.

«Остановка потока этой помощи может иметь катастрофические последствия для Украины. Один украинский чиновник предупредил, что к маю или июню в стране могут закончиться жизненно важные артиллерийские снаряды», — утверждает телеканал.

В статье отмечается, что поддерживающие Украину западные страны ожидают, что военных запасов поставленного американского оружия ей хватит еще на несколько недель, прежде чем его дефицит начнет сказываться на боевых действиях. Кроме того, уточняет CNN, Евросоюз не сможет предоставить Киеву достойную альтернативу системе ПВО Patriot.

За время боевых действий Украина смогла частично наладить собственное производство дронов и артиллерийских боеприпасов. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что теперь страна производит более 30% оборудования и боеприпасов, необходимых для самообороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки из США покрывают около 40% военных нужд ВСУ, а европейские — около 30%.

Ранее украинский чиновник сообщил CNN, что запасы ракет Patriot в Киеве «могут закончиться в течение нескольких недель». При этом, отмечает телеканал, не совсем ясно, сколько ракет у Украины есть в наличии или ожидается в уже отправленных поставках.

«Европейским союзникам Украины будет крайне сложно восполнить пробел, оставленный США», — отмечает телеканал.

Ранее ЕС объявил о плане, который позволит государствам-членам занять 158 млрд долларов для увеличения трат на оборону и поставок оружия Украине.

В 2023 году общие военные расходы 27 стран-членов ЕС и Великобритании составили около $388 млрд, тогда как США потратили $916 млрд, то есть примерно в два раза больше. Кроме того, США выделили 9% расходов госбюджета на оборону, что стало самым высоким показателем среди стран НАТО, уточняет CNN.