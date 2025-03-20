Президент США Дональд Трамп готов уже в четверг подписать указ о начале процесса ликвидации Министерства образования, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух источников в администрации президента. Департамент образования был создан Конгрессом США в 1979 году.

Как отмечает телеканал, Трамп намерен объявить об этом решении на мероприятии в Белом доме в четверг днем, 20 марта, на которое также приглашены губернаторы-республиканцы, чиновники из сферы образования и школьники.

По словам неназванного чиновника из администрации Трампа, федеральное финансирование для учащихся с ограниченными возможностями не будут изменены, поскольку они подпадают под действие закона об образовании лиц с ограниченными возможностями.

Трамп назвал Министерство образование «расточительным и загрязненным либеральной идеологией», пишет Associated Press. Агентство также обращает внимание на то, что для полной ликвидации ведомства потребуется решение Конгресса, который создал этот департамент в 1979 году.

По информации Axios, указ Трампа обязывает министра образования Линду Макмахон «предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию Департамента образования и возвращению полномочий по образованию штатам», обеспечив при этом «бесперебойное предоставление услуг, программ и льгот, на которые рассчитывают американцы».

В начале марта газета Wall Street Jornal (WSJ)со ссылкой на источники сообщала о подготовке указа Трампа об упразднении Министерства образования США. По информации WSJ, глава США поручил главе ведомства Линде Макмахон устранить «бюрократическое раздутие в Министерстве образования».