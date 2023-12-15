В конце президентского срока Дональда Трампа из Белого дома пропала папка, которая содержала сверхсекретные разведданные, в том числе связанные с вмешательством России в выборы президента США. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники. За два последних года данные так и не удалось найти, отмечают собеседники издания.

Собеседники CNN уточнили, что в пропавших документах содержатся некоторые из наиболее тщательно охраняемых секретов национальной безопасности США. По словам источников, разведданные были настолько секретными, что члены Конгресса и их помощники с допуском к совершенно секретной информации могли ознакомиться с документами только в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии. Кроме того, в папке содержалась информация о союзниках США.

Какие данные о России содержались в папке с разведданными:

необработанные разведанные, собранные США и их союзниками по НАТО, о россиянах и российских агентах;

источники и методы, которые легли в основу версии правительства США о том, что выиграть президентские выборы в 2016 году Дональду Трампу помогла Россия.

CNN подчеркивает, что российская разведка содержала лишь небольшую часть документов в папке, однако эти данные были одними из самых секретных.

По данным собеседников издания, перед пропажей папку перенесли в Белый дом в соответствии с распоряжением Дональда Трамп. Источники утверждают, что бывший президент планировал рассекретить ряд документов, связанных с расследованием ФБР в отношении России. Специально для этого республиканцы под руководством Марка Медоуза, занимавшего тогда пост руководителя аппарата Белого дома, убрали из папки наиболее конфиденциальную информацию.

Приказ о публичном обнародовании документов Дональд Трамп издал в последние 48 часов своего правления, из-за чего вызвал «бурную активность» внутри Белого дома. Там было создано множество копий отредактированных документов, которые планировалось распространить среди республиканцев в Конгрессе и журналистов «правого толка». Однако по указанию юристов Белого дома копии в срочном порядке были изъяты — правозащитники требовали дополнительной правки.

Источники CNN утверждают, что Медоуз принес финальную версию папки в Министерство юстиции США за несколько минут до инаугурации Джо Байдена, но Минюст так и не опубликовал данные, несмотря на распоряжение Дональда Трампа. При этом папка с неотредактированными данными пропала из Белого дома, сообщает CNN. Издание подчеркивает, что официальные лица США неоднократно отказывались обсуждать действия, которые специалисты предпринимают по поиску папки. Кроме того, они не подтверждали отсутствие каких-либо разведанных, добавили в издании.