Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима уже бывшую сотрудницу одного из столичных МФЦ Юлию Приходько, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, женщина за 6 млн рублей обещала помочь своей знакомой с трудоустройством в Госдуму.

Приходько обвиняется в мошенничестве — хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, она смогла убедить свою знакомую в наличии обширнейших связей во властных и силовых структурах.

В материалах дело говорится, что в реальности это не соответствовало действительности, а Приходько «вуалировала таким образом свои преступные действия». При этом, как пишет «Ъ», слова бывшей сотрудницы МФЦ звучали более чем убедительно.

По телефону она передала номер счета в Сбербанке, который, как выяснится позже, принадлежал ей самой, куда жертва регулярно переводила крупные суммы. С декабря 2019 года по январь 2022 года женщина всего перевела Приходько чуть более 6 млн рублей, отмечает «Коммерсантъ».

Не получив желаемой работы в Госдуме, потерпевшая обратилась к правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В материале дела говорится, что Приходько признавала вину, однако процесс по делу затянулся из-за юридических вопросов.

Следователи не смогли установить место преступления, то есть откуда именно Приходько звонила знакомой, убеждая переводить деньги. В итоге таковым посчитали отделение банка, куда переводились средства.