Полиция Душанбе предупредила о рейдах и проверках в связи с запретом на распространение компьютерных игр, содержащих «аморальный и насильственный характер». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Речь идет в частности об играх Counter-Strike и Grand Theft Auto (GTA). Согласно заключению историко-культурной экспертизы Министерства культуры Таджикистана, игры «содержат элементы насилия, убийств и грабежей». В соответствии с требованиями законодательства Таджикистана распространение таких игр «строго запрещено», заявили в управлении МВД по Душанбе.
«Анализы правоохранительных органов также показывают, что к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления», — отметили в ведомстве.
Полиция потребовала от владельцев компьютерных центров не распространять подобные игры, а граждан республики призвала «контролировать своих детей и не позволять им играть в игры, пропагандирующие убийства и насилие».
В октябре 2023 года глава исполнительного комитета российской Федерации бокса Умар Кремлев предложил президенту России Владимиру Путину блокировать онлайн-игры в домене .com, которые «пропагандируют антигосударственные ценности». В качестве примера Кремлев привел «стрелялки», в которых «российское все плохое». В частности он рассказал о некой игре, где баллы даются, «если ты убьешь русского». Путин согласился с тем, что сервера онлайн-игр должны находиться в России.
Counter-Strike — многопользовательский шутер от первого лица. Суть игры заключается в противостоянии двух команд ― «спецназа» и «террористов». В зависимости от ролей и типа игровой карты игроки должны спасти или удерживать заложников, обезвредить или взорвать бомбу, убить или защитить VIP-персонажа.
Grand Theft Auto (GTA) — серия игр в жанре приключенческого экшена. Действие происходит в вымышленных городах, смоделированных по образцу реальных городов США. Игрок берет на себя роль преступника, который должен выполнять задания для продвижения по сюжетной линии. Большая часть игрового процесса вращается вокруг управления различными транспортными средствами, стрельбы и грабежей.