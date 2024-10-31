Полиция Душанбе предупредила о рейдах и проверках в связи с запретом на распространение компьютерных игр, содержащих «аморальный и насильственный характер». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Речь идет в частности об играх Counter-Strike и Grand Theft Auto (GTA). Согласно заключению историко-культурной экспертизы Министерства культуры Таджикистана, игры «содержат элементы насилия, убийств и грабежей». В соответствии с требованиями законодательства Таджикистана распространение таких игр «строго запрещено», заявили в управлении МВД по Душанбе.

«Анализы правоохранительных органов также показывают, что к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления», — отметили в ведомстве.

Полиция потребовала от владельцев компьютерных центров не распространять подобные игры, а граждан республики призвала «контролировать своих детей и не позволять им играть в игры, пропагандирующие убийства и насилие».

В октябре 2023 года глава исполнительного комитета российской Федерации бокса Умар Кремлев предложил президенту России Владимиру Путину блокировать онлайн-игры в домене .com, которые «пропагандируют антигосударственные ценности». В качестве примера Кремлев привел «стрелялки», в которых «российское все плохое». В частности он рассказал о некой игре, где баллы даются, «если ты убьешь русского». Путин согласился с тем, что сервера онлайн-игр должны находиться в России.