То, что внебиржевой курс доллара (впервые с июня 2024 года) упал ниже 80 рублей, скорее всего, скажется на ценах в магазинах — они тоже опустятся или «хотя бы не будут расти». Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. Он отметил, что такое положение дел хорошо для внутренней экономики, но плохо для экспортной, и вряд ли это долго продлится.

Утром 21 апреля доллар впервые с июня 2024 года стоил ниже 80 рублей, опустившись до 78,2. Эксперты Газпромбанка считают, что в 2025 году дальнейшее укрепление рубля вряд ли возможно, и американская валюта, вероятно, вырастет до 105 рублей.

«Снижение курса доллара отразится на людях. <…> С одной стороны, это хорошо для внутреннего рынка, цены будут снижаться. А вот то, что доходы нашей экономики, особенно экспортной, будут уменьшаться, это для бюджета не очень хорошо. <…> Мы закупаем 10% продовольствия за границей и около 70% промышленных товаров, то есть одежды, костюмы, обувь, бытовая техника, телефоны, телевизоры. Мы почти все закупаем за границей, и если курс доллара низкий, то, значит, эти закупки будут по сниженным ценам», — сообщил парламентарий.

Арефьев добавил, что со снижением курса доллара падают и цены на экспортную продукцию, то есть отечественные предприятия будут получать меньше выручки при пересчете на рубли: «Это значит, что их финансовое положение будет ухудшаться».

«Другое дело, что долго этот курс не продержится, поскольку металлурги еще в прошлом году заявили, что минимальный курс доллара должен быть не менее 72 рублей за доллар», — сказал он.

Что будет дальше с курсом валюты США

На текущий момент, подчеркнул Арефьев, сложно говорить о том, каким должен быть оптимальный курс американской валюты.

«Центробанк контролирует курс доллара. А поскольку курс доллара дешевый, значит, потребность его начнет увеличиваться, а как только начнет увеличиваться потребность в долларе, так он начнет повышаться в цене. Набиуллина сказала, что на ближайшем совете директоров не планируется снижать ключевую ставку Центрального банка. То есть вот эта волатильность курсов иностранных валют носит, как бы я сказал, случайный характер, поскольку ЦБ не верит в снижение курса доллара, не верит в снижение инфляции и продолжает держать ключевую ставку на высоком уровне», — заявил собеседник RTVI.

Он не исключил, что правительство на фоне падения курса может повысить пошлины на импорт, а также акцизы на подакцизную продукцию.

«Они имеют право на это: мы за дешевый доллар купили, прибавили акциз, прибавили ввозную таможенную пошлину. Получилось то же самое, и на внутреннем рынке все эти товары придут по такой же самой цене, какая была. Поэтому здесь много всяких нюансов, которые обойти очень сложно. . <…> Можно ожидать, что на внутреннем рынке цены пойдут вниз, хотя они у нас никогда вниз не идут, но, во всяком случае, хотя бы не будут расти», — рассказал Арефьев.

По его мнению, эффект от сегодняшнего снижения курса доллара можно будет увидеть примерно через пару месяцев.

«Потому что сегодня пока оформляются документы, пока берутся кредиты в банках — валютные кредиты, пока их оформляют, пока закупают, пока продукция придет, пока пройдет все таможенные процедуры, вот где-то месяца два, наверное, и пройдет. Давайте посмотрим в июне, будут расти цены или нет. Этого не должно быть, поскольку товары будут закуплены вот на этот дешевый доллар. Но если будут расти, это значит, тогда ввозные пошлины и акцизы повысило правительство — скорее всего, будут повышены», — объяснил парламентарий.

С чем связан интерес людей к курсу доллара

Если курс будет высоким, то есть в районе 100 рублей, то это будет означать, что «вся импортная продукция будет к нам приходить очень дорогой, и она будет довольно плохо реализовываться в наших магазинах», отметил Арефьев.