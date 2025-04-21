Минэкономразвития дало прогноз социально-экономического развития страны на 2025 год. Как отмечает РБК, прогноз по динамике российской экономики сохранился, при этом несколько ключевых параметров сценарных условий ухудшились в сравнении с осенним макропрогнозом ведомства. Об основных изменениях — в материале RTVI.

Курс доллара

По прогнозу Минэкономразвития, к концу 2025 года курс доллара составит 98,7 рубля. Представитель ведомства подчеркнул, что текущие прогнозы ожидания совпадают с прогнозами 2024 года.

Кроме того, Минэк понизил вой прогноз по среднему годовому курсу доллара на 2025 год — с 96,5 до 94,3 рубля. В министерстве исходили из «всех вводных», включая нефтяные цены и торговый баланс.

«Мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой», — подчеркнули авторы документа.

Безработица и зарплаты

Минэкономразвития отмечает, что ситуация на рынке труда ожидается стабильная. Однако реальные доходы населения в 2025 году снизятся с 8,4 до 6,2%, а реальные зарплаты работников — с 9,1 до 6,8%. К 2028 году эти показатели будут находиться на уровне 3,1 и 3,2% соответственно.

Весь этот период будет сопровождаться безработицей на уровне 2,5% в год. Представитель ведомства назвал этот уровень «достаточно низким». Он также отметил, что на рынке труда прогнозируется снижение напряженности — острая потребность в дополнительных кадрах снижается, но количество вакансий по-прежнему остается высоким.

ВВП и инфляция

Прогноз роста ВВП на 2025 год Минэкономразвития сохранило на уровне 2,5%, исходя из «долгосрочных трендов».

«Мы считаем эту оценку вполне реалистичной. Конечно, это ниже, чем прошлый год [когда рост ВВП составил 4,3%], но некоторое охлаждение экономики, замедление темпов роста объективно с такой базы», — пояснил представитель ведомства.

Вместе с тем ожидания по росту в 2026 году были понижены 2,6 до 2,4%. В ведомстве такие изменения связали с тем, что «эффект в том числе жесткой денежно-кредитной политики, денежно-кредитных условий чуть перенесется и на 2026 год». В 2027 и 2028 годах рост экономики, по оценке министерства, составит 2,8% и 3% соответственно.

Директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в разговоре с РБК назвал ожидания ведомства «оптимистичными». По его словам, сейчас экономика разделилась на два больших сектора: один растет быстро под влиянием бюджетных расходов, а другой не растет вообще.

«И факторы роста, которые существовали до сих пор, они, по сути, исчерпались», — заключил он.

Экономист Сергей Дубинин отметил, что из-за неочевидности тенденций за рубежом градус неопределенности растет, поэтому факт того, что ведомство сохранило прогноз на 2025 год, понятен.

«Китай при всем том, что у них вроде бы реально началась торговая война с тарифами с Америкой, докладывает о прогнозе в пять с лишним процентов роста и тоже остается на позиции, что у них изменений не будет», — привел эксперт пример в беседе с РБК.

В отличие от прогнозов по ВВП, ожидания Минэкономразвития по инфляции значительно изменились. По прогнозам ведомства, к декабрю 2025 года индекс потребительских цен составит 7,6% в годовом выражении. Ранее этот показатель находился на уровне 4,5%.

«На этот год мы оцениваем инфляцию на уровне 7,6%, исходя из накопленной динамики конца прошлого и начала этого года. Это примерно в середине диапазона, предлагаемого Банком России в 7-8%. Мы с ними согласны, но опять же есть разные варианты развития событий», — подчеркнул представитель ведомства.

Импорт и экспорт

Прогноз по импорту товаров вырос. Минэкономразвития ожидает, что в 2026 году он составит $348,2 млрд. Осенью этот показатель прогнозировали на уровне $342,6 млрд.

В 2027 году импорт будет равен $365,1 млрд, а в 2028-м — $379,8 млрд. Таким образом, объем импорта будет расти на протяжении трех лет. В то время как прогноз экспорта на текущий год был понижен $321,9 млрд до $323,8 млрд.

При этом на 2026 год прогноз по экспорту остался практически неизменным — на уровне $455,8 млрд, на 2027-й вырос с $476,2 млрд до $490,3 млрд, на 2028-й составил $525,1 млрд.