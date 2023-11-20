На новую сторублевую купюру, которая появилась в обороте в 2023 году, не будут добавлять изображения Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, присоединенных к России в конце октября 2022 года. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на пресс-службу Центробанка

Издание обратило внимание, что в правом верхнем углу обновленной банкноты изображена карта России без новых регионов. Как пояснили в ЦБ, дизайн купюры разработали в 2021 году — до территориальных изменений — и сейчас «речь о дальнейшей модернизации 100 рублей не идет».

В середине октября Банк России ввел в обращение обновленные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Планировалось, что они поступят в оборот постепенно и будут обращаться наравне с купюрами образца 1997 года. Однако в итоге регулятору пришлось приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей и доработать ее дизайн. Причиной стала критика со стороны священника Русской православной церкви (РПЦ) Павла Островского и активистов православного движения «Сорок Сороков».

Тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне банкноты изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на обратной стороне ― Музей истории государственности татарского народа и Татарстана в Казани, башня Сююмбике Казанского Кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе. Священнослужитель и активисты обратили внимание, что на куполе казанского музея, который располагается в здании бывшей дворцовой церкви, отсутствует крест, тогда как как изображенную на купюре башню Сююмбике венчает полумесяц.

После критики Островского в РПЦ объяснили отсутствие креста на куполе здания бывшей церкви фразой: «Это не церковь, а музей». Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе заявлял радиостанции «Говорит Москва», что в изображении здания, похожего на православную церковь, без основного атрибута христианства «нет никакой проблемы».

При этом глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что к выбору изображений для банкнот «следует подходить тщательнее».