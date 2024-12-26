Центробанк отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест» (занимал 168 место по величине активов). По данным регулятора, кредитная организация проводила незаконные сделки, также у нее выявлена крупная недостача.

«В ходе проведенной 25.12.2024 во время внеплановой инспекционной проверки Банка России ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей КБ «Гарант-Инвест» (АО) выявлена крупная недостача. <…> С учетом этого в деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО) возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в заявлении Банка России.

При отзыве лицензии, как отмечается в сообщении пресс-службы регулятора, ЦБ руководствовался тем, что «Гарант-Инвест» нарушал федеральные законы о работе банков, а также нормативные акты самого Центробанка. Также была аннулирована лицензия на работу кредитной организации на рынке ценных бумаг.

«Информацию о проводившихся КБ «Гарант-Инвест» (АО) операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, Банк России направит в правоохранительные органы», — заявили в ЦБ.

В «Гарант-Инвесте» сейчас будет действовать временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. В Центробанке напомнили, что клиенты банка, вклады которых в совокупности не превышают 1,4 млн рублей, включая начисленные проценты, получат свои деньги обратно.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила, что назначила в «Гарант Инвест» главой временной администрации Алексея Любченко, а выплаты планирует начать не позднее 9 января 2025 года.

В компании отметили, что, согласно отчетности банка на 1 декабря 2024 года, их страховая ответственность предварительно оценивается в 3,6 млрд рублей.

Банк «Гарант Инвест» является партнером ФПК «Гарант-Инвест» (занимается коммерческой недвижимостью в Москве), которой принадлежат ТК «Галерея «Аэропорт», ТРК «Москворечье», ТЦ «Ритейл Парк», ТДК «Тульский», ТЦ «Коломенский», ТРК «Пражский Град», ТРК «Перово Молл», сеть районных торговых центров «Смолл» и так далее.