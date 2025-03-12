Банк России предлагает создать экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, в рамках которого ограниченный круг российских инвесторов сможет покупать и продавать криптовалюту. Как сообщает ЦБ в своем телеграм-канале, соответствующая инициатива, разработанная по поручению президента, направлена в правительство.

«Введение ЭПР направлено на повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование на нем стандартов оказания услуг, расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски», — говорится в сообщении.

ЦБ подчеркивает, что сделки с криптовалютой внутри ЭПР смогут совершать только «особо квалифицированные инвесторы». Этот статус смогут получить граждане, «если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей», отмечает регулятор.

В сообщении Банка России говорится также, что участниками эксперимента смогут стать квалифицированные инвесторы по действующему законодательству. Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, ЦБ установит дополнительные регуляторные требования, учитывая уровень и характер риска такого актива.

Регулятор отмечает, что «по-прежнему» не рассматривает криптовалюту как платежное средство и предлагает ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, установив ответственность за нарушение этого запрета. О какой именно ответственности идет речь — не уточняется.

Вне экспериментального режима ЦБ планирует разрешить квалифицированным инвесторам вкладывать средства в производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты.

В апреле 2024 года глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами Госдумы предложила запустить экспериментальный правовой режим по использованию криптовалюты для международных расчетов. При этом внутри России цифровые активы запрещено использовать в качестве платежного средства. Регулятор также рекомендовал финансовым учреждениям после отзыва лицензии у Qiwi-банка не работать с цифровыми валютами.