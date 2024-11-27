Банк России объявил о решении с 28 ноября и до конца года не покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Продажа валюты продолжится в соответствии с ранее анонсированными планами в объеме 8,40 млрд рублей в день, говорится на сайте регулятора.

«Решение [не покупать валюту] принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — объяснили в Центробанке.

Там добавили, что отложенные покупки будут реализованы в течение 2025 года.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на четверг, 28 ноября, составил 108,01 рубля, курс евро — 113,09 рубля. По сравнению с курсом среды доллар прибавил 2,95 рубля, евро — 2,60 рубля.

Министр финансов Антон Силуанов заявил накануне, что текущий курс рубля, даже если он уже трехзначный, способствует наращиванию экспорта. «Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту», — процитировал его «Интерфакс».