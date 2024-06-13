ЦБ впервые установил официальный курс рубля к доллару и евро в отсутствие биржевых торгов. Официальный курс американский валюты на 14 июня составляет 88,20 рубля, европейской — 94,83 рубля, следует из данных регулятора.

Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,92%, а в евро — на 0,96%, отмечает «Интерфакс».

Накануне, 12 июня, США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария. Вслед за этим Мосбиржа объявила, что прекращает с 13 июня торги с долларом и евро.

ЦБ сообщил, что будет рассчитывать курсы этих валют при помощи банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.