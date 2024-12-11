Судебные споры из-за прав на песни «Руки вверх!» длятся уже 20 лет из-за коррупции и «эха девяностых», заявил RTVI сооснователь одноименного коллектива Алексей Потехин. По его мнению, блокировка фильма о группе в онлайн-кинотеатрах незаконна, но авторы должны были к этому готовиться.

Алексей Потехин — сооснователь и участник «Руки вверх!» на пару с солистом Сергеем Жуковым, указан в альбомах коллектива как соавтор музыки и текстов. На сцене стоял за синтезатором. В 2006 году покинул группу. Жуков, сохранив за собой бренд «Руки вверх!», объяснял распад дуэта взаимной усталостью, сам Потехин — назревшими претензиями, в том числе финансовыми. Сейчас у него своя группа. В фильме они оба сыграли самих себя нынешних.

Одной из сюжетных линий байопика стал конфликт между музыкантами и продюсером Андреем Шалаевым, прототипом которого, судя по всему, является работавший с группой Андрей Маликов — бывший директор Михаила Муромова, «Технологии» и «Ван Моо». Авторские права на песни «Руки вверх!» были оформлены на главу музыкального издательства «Джем» Андреея Черкасова, в студии которого группа делала записи.

«Мы судимся, но пока суды еще в пользу Черкасова, он с какими-то бумажками там бегает. А эти бумаги никто, собственно, не видел. Есть только решение суда. С ним мы судились из-за переработки песен», — рассказал Потехин.

По его словам, Черкасов якобы владеет правами на фонограммы песен группы, поскольку оплачивал их запись в студии, но сами эти песни принадлежат не ему, а музыкантам. В фильме, подчеркнул экс-участник «Руки вверх!», фонограммы не использовались — все было переделано. «Поэтому никаким правообладателем он не является», — заверил Потехин.

Впрочем, заявленные Черкасовым права на фонограммы он тоже не признает. Они, по словам Потехина, подкреплены неким документом с подписью бывшего продюсера «Руки вверх!» Андрея Маликова. Но сами участники группы эту бумагу не подписывали, утверждает музыкант.

«Афера заключается в том, что все эти юридические дела связаны с коррупцией, то есть там целая война идет. Оригиналов этих вещей [документов] нет. Все это называется мошенничеством», — подчеркнул Потехин.

Удаление фильма «Руки вверх!» с видеосервисов по требованию Роскомнадзора на основании иска представителя Черкасова он назвал «частью мошенничества».

«Ведь фильм заблокировали на основании какой-то бумаги, правильно? А какой? Какое право у них было? У них же нет этих прав. Так что это все незаконная фигня. Да и бумаги [в суд] подавал не сам Черкасов, а один его представитель. Если какие-то люди потеряли на этом деньги, то пусть в суде докажут, на каком основании», — возмутился он.

По словам Потехина, конфликт из-за прав на хиты «Руки вверх!» тянется уже 20 лет из-за «коррупции, которую кто-то там поддерживает». Музыкант упомянул «каких-то людей», которые, как он утверждает, не дают им с Сергеем Жуковым «законно забрать» права на песни.

«Там все заморочено. Нужно конкретно выходить на более серьезных людей и решать. Это называется эхо девяностых, это бодяга называется», — попытался объяснить Потехин.

По мнению Потехина, авторам фильма следовало заранее готовиться к проблемам из-за хитов группы. При этом музыкант подчеркнул, что сам к этой картине отношения не имеет, а «просто следит за ситуацией».

«Я его не выпускал, никаким конем там не стою, только один раз в нем появился, привет всем передал и все. Я не в курсе, какие у них там замутки. А те, кто на этот фильм подписывался, должны были головой думать, а не жопой. Никто, видимо, ничего не сделал, и поэтому такая вот у них трагедия — у тех, кто выпускал. Но на самом деле все, кому надо, фильм уже посмотрели, в том числе пиратскую версию», — сказал артист.

Фильм «Руки вверх!»: блокировка и суды

Байопик о группе «Руки вверх!» вышел в прокат в 2024 году, после чего стал доступен онлайн. Но вскоре представитель «Джема» подал иск о его удалении из каталогов видеосервисов, и Роскомнадзор обязал онлайн-кинотеатры выполнить это требование. Жуков заявил RTVI, что претензии музыкального издательства и требование РКН являются незаконными. Сегодня, 11 декабря, стало известно, что музыкант попросил главу СКР Александра Бастрыкина и председателя Верховного суда РФ Ирину Подносову помочь ему в судебных спорах с Черкасовым.

Черкасов много лет пытается заблокировать ресурсы, где размещены песни коллектива, и за это время подал в суды более 10 исков. Кроме того, компания его жены потребовала взыскать с онлайн-кинотеатров, которые показывают фильм о группе, 10 млн рублей. Речь идет о сервисах Premier, «Иви», Start и «Кинопоиск». Последние два подтвердили, что решили удалить ленту. При этом пресс-служба Start уточнила, что у них есть документы от правообладателей фильма, на основании которых они считают претензии истца некорректными.

КВ январе 2025 года в Арбитражном суде Москвы состоится рассмотрение трех исков Жукова о признании прав на произведения, исполнения и фонограммы. Музыкант заявил, что считает действия Черкасова произволом, самоуправством и «рейдерством». По его словам, гендиректор «Джема» не имеет отношения к записи песен группы.

«У него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году. На тот момент Маликов уже семь лет не был нашим продюсером, и никаких оснований для передачи прав у него не было», — сказал Жуков.

Маликов заявил «Газете.ру», что конфликт можно разрешить путем «недолгих переговоров». Экс-продюсер «Руки вверх!» утверждает, что до 2006 года единолично владел правами на хиты коллектива, а потом передал их Черкасову. Тот, в свою очередь, сообщил, что претендует также на права на стихи и музыку из первого альбома группы и кадры из документального фильма, снятого и выпущенного его компанией, и художественные оформления альбомов.