Инфляция в России растет из-за четырех факторов: НДС, налога на добычу ископаемых, пошлин и повышения курса доллара, заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. Так он прокомментировал слова экономиста Андрея Лободы о том, что раскручивание инфляционной спирали в России связано с большими скидками на маркетплейсах.

«Где у кого проблема, тот на эту проблему и педалирует. Да, наверное, все эти маркетплейсы путем своих скидок какую-то небольшую инфляцию создают, но вся большая инфляция у нас — рукотворная, и создается она руками нашего правительства», — заявил Арефьев.

Депутат отметил, что из 40 трлн рублей бюджетных доходов 15 трлн «занимает» налог на добавленную стоимость (НДС), который прибавляется к цене продукции.

«Если бы его не было, то считайте, что граждане нашей страны на 15 трлн платили бы меньше всем, в том числе и маркетплейсам. А так получается, что каждый год мы при принятии бюджета увеличиваем эту сумму, потому что уменьшаются нефтегазовые доходы, но вот инфляция и разогревается», — сказал собеседник RTVI.

Второй фактор, разгоняющий инфляцию, по его словам, — это налог на добычу ископаемых (НДПИ), который в бюджете составляет 10 трлн рублей.

«Он закладывается в цену бензина, горюче-смазочных материалов, бытового газа, и его опять оплачивает народ, и он опять разгоняет инфляцию. Почему в Казахстане наш бензин 25 рублей за литр, а у нас под 50? Вот поэтому, потому что мы платим вот этот вот налог, если бы убрали этот налог, у нас цена бензина была бы 25 рублей», — сказал Арефьев.

Третий фактор, способствующий росту инфляции, — это акцизы и пошлины на импортную и экспортную продукцию, добавил депутат.

«Якобы это заградительные пошлины для того, чтобы развивалось собственное производство, но они прибавляются к цене, и поэтому у нас цена увеличивается», — сообщил он.

Четвертым фактором является повышение курса доллара, заявил Арефьев. По его словам, это происходит, когда нужно компенсировать «уменьшение доходов от продажи нефти и газа».

«Чем выше курс доллара, тем при обмене на рубли больше рублевой массы. Таким образом, если мы продали нефти меньше, но по дорогому курсу доллара, то мы получим столько же, сколько мы продавали нефти и газа до этого», — уточнил он.

По словам парламентария, по сравнению с этими факторами маркетплейсы «слишком незначительную, так сказать, прибавку к инфляции привносят».

«Маркетплейсы — не главная инфляционная проблема. Это наименьшее инфляционное зло, большое зло — это НДС. Его в Советском Союзе никогда не было. Нам его просто навязали для того, чтобы наша продукция была неконкурентоспособная, налог на добавленную стоимость — от 10 до 20% на все виды товаров, в том числе и на товары народного потребления. Вон идете в магазин, вам же там пишут в чеке, что 20-10% прибавляется к цене. Вот она, инфляция. Уберите НДС — и инфляции не будет», — заявил Арефьев.

Он добавил, что из-за НДС россияне «фактически налоги оплачивают два раза».

«Сначала мы, когда работаем, платим налоги за то, что выпускаем свою продукцию, а потом, когда эту же продукцию мы с вами покупаем в магазине, мы еще раз платим НДС», — заключил собеседник RTVI.

Лобода заявил «Газете.Ru» (статья удалена на сайте, но ее копия сохранилась в кэше), что Wildberries и Ozon, занимающие 80% доли рынка интернет-торговли, прибегают к стратегии «хищнического ценообразования». Суть ее в том, что платформы «объявляют удивительно большие скидки — как за свой счет, так и за счет продавца», чтобы «стимулировать россиян на спонтанные покупки».

Но эта ситуация не может продолжаться бесконечно, потому что это невыгодно никому, кроме покупателей, и работающие в убыток продавцы рано или поздно начнут закрываться, что может привести «к раскручиванию инфляционной спирали». «Взрывной рост цен» можно предотвратить только охлаждением отрасли и ограничением объема средств, которые маркетплейсы вкладывают в скидки, уточнил экономист, добавив, что власти работают над этим.