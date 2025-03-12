В IV квартале 2024 года инфляция составила 108,98% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в отчете Росстата, который имеется в распоряжении RTVI.

При этом в ведомстве сообщили, что уровень бедности в стране снизился на фоне роста доходов населения — зарплат, прибыли от предпринимательства и доходов от собственности, а также за счет проводимых адресных социальных программ для наиболее уязвимых категорий россиян и повышения соцпособий.

По данным Росстата, в IV квартале 2024 года доходы россиян составили 34,1 трлн рублей и оказались на 18,4% выше, чем в последние три месяца 2023 года. Реальные денежные доходы при этом выросли на 8,6%, а реальные располагаемые денежные доходы (после вычета обязательных платежей с поправкой на индекс потребительских цен) — на 4,1%.

В отчете говорится, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в IV квартале 2024 года составила 100 620 рублей: это на 18,8% выше показателя годичной давности в номинальном выражении и на 9% — в реальном. Назначенная пенсия в среднем по России в конце 2024 года составляла 21 083 рубля и была на 7,4% выше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

В целом, сообщил Росстат, за счет соцподдержки и роста зарплат доходы самых малообеспеченных категорий населения России выросли на 13% в номинальном выражении за последние три месяца 2024 года. Ранее аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщали, что именно для этих социальных групп рост цен значительно превышает средний уровень инфляции, и это оказывает негативное влияние на благосостояние малоимущих, особенно пенсионеров.