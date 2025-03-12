К концу 2024 года граница бедности в России составила 16 079 рублей, за ней находились 5,3% россиян — на 0,9 процентных пункта меньше, чем в четвертом квартале 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, имеющиеся в распоряжении RTVI.

«Инфляция в IV квартале 2024 года к соответствующему кварталу 2023 года составила 108,98 %», — уточнили в Росстате.

В среднем на протяжении 2024 года граница бедности находилась на отметке 15 552 рубля — на 1213 рублей выше, чем годом ранее. Доходы ниже этого уровня получали 7,2% населения страны, сообщили в Росстате.

В ведомстве пояснили, что уровень бедности снизился на фоне роста доходов россиян — зарплат, прибыли от бизнеса и собственности, а также под влиянием реализуемых адресных социальных программ для самых уязвимых категорий граждан. Кроме того, сказалось повышение социальных пособий.

По данным Росстата, в IV квартале 2024 года доходы россиян составили 34,1 трлн рублей — на 18,4% больше аналогичного показателя за последние три месяца 2023 года. Реальные денежные доходы при этом выросли на 8,6%, а реальные располагаемые денежные доходы (после вычета обязательных платежей с поправкой на индекс потребительских цен) — на 4,1%.

Больше всего росли доходы от собственности, предпринимательской и другой производственной деятельности. При этом 59% доходов россиян составляет зарплата, а 16,6% — социальные выплаты.

С октября по конец декабря жители России получили 20,1 трлн рублей в виде зарплат: это на 16,8% выше прошлогоднего показателя за IV квартал. Соцвыплаты за это время составили 5,7 трлн рублей — на 10,9% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в IV квартале 2024 года составила 100 620 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в номинальном выражении на 18,8%, в реальном — на 9,0%. Средний размер назначенных пенсий за IV квартал 2024 года составил 21 083 рубля, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 7,4%», — уточнили в Росстате.

В ведомстве добавили, что рост зарплат и оказываемые государством меры социальной поддержки позволили в конце 2024 года повысить доходы наименее обеспеченных групп населения на 13% в номинальном выражении.

Напомним, в январе аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пришли к выводу о том, что рост цен на товары из так называемой «корзины для бедных» значительно превышает средний уровень инфляции, и это оказывает негативное влияние на благосостояние малоимущих, особенно пенсионеров.