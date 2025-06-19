В январе 2025 года водитель BMW X5 Амал Ганбаров задавил в Ижевске преподавательницу Удмуртского государственного аграрного университета Елену Шляпникову. Первомайский райсуд города 19 июня вынес ему приговор — год колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Также 34-летний Ганбаров на два года лишен права водить автомобиль. Сравнительно мягкое наказание сбивший женщину получил несмотря на то, что ранее многократно нарушал правила дорожного движения. В ходе судебного процесса осужденный возместил семье материальный ущерб в размере 4 миллионов рублей.

Приговор вызвал возмущение у известного военкора Юрия Котенка.

«Ганбарову два года нельзя за руль. А дальше — пожалуйста, можно «кайфовать» по новой. То, что цена этому «кайфу» — чья-то жизнь, суд не смутило», — написал он в своем телеграм-канале.

Ганбаров сбил Шляпникову 31 января, когда педагог УдГАУ переходила дорогу по переходу на улице Карла Маркса близ Центральной мечети Ижевска. Женщина скончалась на месте. Погибшей было 59 лет. Она имела степень кандидата экономических наук, в университете преподавала бухгалтерский отчет, финансы и аудит.

Водителя привлекли к ответственности по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По этой статье Ганбаров мог получить до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находилось на особом контроле у руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, пишет Ъ.

Издание Susanin.news утверждает, что сторона потерпевших обращалась к суду с просьбой не выносить суровое наказание Ганбарову. При том отмечалось, что виновник полностью возместил моральный вред.

Адвокат подсудимого настаивал, что случившееся ДТП было случайностью. Также защита заявляла, что Ганбаров оказал помощь тем родственникам жертвы аварии, кто не проходит по делу потерпевшими. Также аргументом в пользу смягчения приговора было то, что подсудимый помогает бойцам СВО. Адвокат просил избрать его клиенту наказание, не связанное с лишением свободы, так как Ганбаров занимает пост генерального директора крупного предприятия, и его изоляция может негативно сказаться на сотрудниках компании.

Суд принял во внимание раскаяние подсудимого, извинения, добровольное возмещение морального вреда. Кроме того, было учтено и то, что Ганбаров имеет двух малолетних детей, а его жена находится в декретном отпуске.