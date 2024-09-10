Фьючерсы на нефть марки Brent впервые с декабря 2021 года упали ниже $70 за баррель, сообщает Bloomberg.

Падение во время торгов достигало 3,8%, передает агентство. По данным на 17:45 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $69,55 за баррель.

Bloomberg связывает новое падение цен с ростом поставок, проблемами со спросом и «массовыми спекулятивными продажами». В США и Китае спрос на нефть падает, что усиливает опасения по поводу переизбытка предложения в 2025 году.

Накануне аналитики Morgan Stanley понизили прогноз цен на сырую нефть марки Brent на четвертый квартал года до $75 за баррель. Прежде банк прогнозировал, что цена на Brent составит в среднем $78 в первом квартале 2025 года и затем будет неуклонно снижатьсяа до $75. Один из крупнейших нефтетрейдеров Trafigura спрогнозировал падение цен на нефть марки Brent до $60 за баррель.