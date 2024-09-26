Биржевая цена на золото обновила исторический максимум и превысила отметку в $2700 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex 26 сентября. Речь идет о стоимости декабрьского контракта на фьючерс.

По состоянию на 14:01 мск, котировки драгоценного металла достигли отметки в $2700,2 за тройскую унцию (+0,58%). А, по данным на 14:17 мск, цена золота выросла до $2702,2 за унцию (+0,65%).

После 16:00 мск начался спад стоимости, и цена вновь достигла отметки в $2695,5 за унцию.

Накануне, 25 сентября, цена декабрьского фьючерса на золото достигала $2694,7.

По словам экспертов, с начала 2024 года стоимость золота выросла примерно на 25%. Одной из причин подорожания драгметалла называют первое с 2020 года в США снижение ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС). Также аналитики допускают, что влияние на рост золота оказала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

В свою очередь Банк России 26 сентября установил цену за грамм золота на уровне 7 829,67 рублей.