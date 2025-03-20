Подозрительный сверток обнаружили под днищем одного из автомобилей, припаркованных у здания Законодательного собрания Севастополя. Место происшествия оцеплено, сообщает департамент общественной безопасности города.

Сверток был обнаружен утром 20 марта во время осмотра автомобилей на стоянке у Заксобрания. В настоящее время специалисты проводят проверочные мероприятия.

Местные жители рассказали Shot, что центр города перекрыт. Территории оцеплена от Дома офицеров флота до площади Нахимова. В районе происшествия работают экстренные службы и взрывотехники.

«Чп/Севастополь» рекомендует не ехать в центр, поскольку город перекрыт и «всех разворачиваются». Общественный транспорт также поменял маршрут.

Mash пишет, что предварительно автомобиль с прикрепленным свертком принадлежит сенатору Совфеда Сергею Колбину. В годы украинского «Майдана» он командовал «Беркутом» и работал в Киеве, отмечает телеграм-канал. Сейчас Колбин — сенатор от Севастополя.

URA.RU также утверждает, что подозрительный сверток нашли под авто Колбина. По информации агентства, взрывное устройство предположительно не смогли активировать.