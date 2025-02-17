Савеловский суд Москвы оштрафовал Банк России за нарушение правил хранения боевого оружия. Нарушения были выявлены при проверке одного из зданий регулятора, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела об административном правонарушении.

Сумма, на которую оштрафован Центробанк, в материалах не уточняется, однако по этой статье для юридических лиц предусматривается штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Инспекторы Росгвардии несколько раз проверили Межрегиональный центр безопасности Банка России в Москве. В ноябре 2023 года и в апреле 2024 года они выявили там нарушения правил хранения оружия. В оружейной комнате инспекторы нашли, в том числе два ПМ, которые принадлежали службе безопасности Сбербанка России и ООО ЧОП «Регион профи».

«Таким образом, по мнению инспекторов Росгвардии, Центробанк хранил в одном из своих помещений пистолеты, собственником которых не являлся. Это считается нарушением ФЗ «Об оружии»», — отмечает ТАСС.

На судебном заседании представители Банка России заявили, что организация виновной себя не считает. По их словам, у Центробанка есть разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему, выданное в ноябре 2023 года сотрудниками Росгвардии.

Представители регулятора пояснили, что пистолеты хранились в Центробанке не более двух часов: их сдавали инкассаторы Сбербанка для проведения процедуры сдачи-приема ценностей, после чего оружие вернули охранникам.