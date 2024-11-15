Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Банка Корпоративного Финансирования» («Банк БКФ») из-за нарушения требований законодательства, сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 230 место в банковской системе России.

Как отмечает Центробанк, БКФ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и федеральные акты Банка России. В связи с этим ЦБ в течение года дважды вводил для БКФ ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Помимо этого, кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также БКФ участвовал в проведении клиентами подозрительных операций, которые были направлены на вывод денежных средств за рубеж.

«На протяжении длительного периода времени деятельность Банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала», — говорится в сообщении ЦБ.

В БКФ назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. ЦБ также аннулировал деятельность кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Центробанк уточнил, что клиенты БКФ смогут вернуть свои средства, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам.

«Банк Корпоративного Финансирования» был основан в 1993 году. Его основное направление — обслуживание и кредитование бизнеса средних и малых предприятий, которые связаны со сферами пищевой промышленности и торговли, телекоммуникации, нанотехнологий, а также сектором IT, кибербизнесом и энтертейнмент-индустрией.

По данным БКФ, на апрель 2024 года его капитал составлял 1,32 млрд, активы — 5,5 млрд рублей. Банк указывал, что обслуживает более 3,5 тыс. компаний и свыше 9 тыс. физлиц в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.