Российские банки с 1 ноября не будут брать комиссию с граждан за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу государства (C2G-платежи), сообщает пресс-служба Банка России. Речь идет об оплате налогов, штрафов, услуг детских садов и секций.

По информации Центробанка, размер вознаграждения для кредитных организаций при оплате через СБП определенных госуслуг будет «на нулевом уровне».

«В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг», — говорится в сообщении ЦБ.

Уточняется, что регулятору банки за проведение таких платежей никакие комиссии не перечисляют.

Также в ЦБ сообщили, что с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тыс. рублей в месяц, распространится на операции и с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки, уточнил регулятор.

С 1 мая Центробанк разрешил россиянам бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц через СБП. Лимит бесплатных переводов между гражданами (С2С-переводы) остался прежним — 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменилась — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.