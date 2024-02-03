Пост главы Центробанка Турции занял Фатих Карахан — заместитель ушедшей накануне в отставку Хафизе Гайе Эркан. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил официальный печатный орган правительства Resmı Gazete.

Карахану 43 года, он учился в США, где получил степень магистра и доктора экономических наук в Университете Пенсильвании, а потом работал советником в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, читал лекции в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, а также занимал должность главного экономиста в американской компании Amazon.

Заместителем председателя Центробанка Турции Карахана назначили в июле 2023 года — через месяц после того, как регулятор возглавила Хафизе Гайе Эркан, напоминает информационное агентство Anadоlu.

Накануне, 2 февраля председатель турецкого ЦБ подала в отставку. В соцсети Х (бывший Twitter) она объяснила свое решение «масштабной репутационной компанией, организованной против нее» на фоне того, что проводимая ею экономическая программа уже «начала приносить плоды».

Инфляция в Турции

За декабрь 2023 года инфляция в Турции ускорилась до 64,77% по сравнению с 61,98% в ноябре. В конце января Центробанк в восьмой раз подряд за год повысил недельную ставку по сделкам репо, подняв ее на 2,5 процентного пункта (с 42,5 до 45%) — до самого высокого уровня с конца 2002 года (46%). В пресс-релизе регулятора говорилось, что такого ужесточения денежно-кредитной политики будет достаточным для того, чтобы регулировать инфляцию в стране.

Зарубежные аналитики неоднократно выражали уверенность в том, что рекордная инфляция в Турции обусловлена действиями президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который на протяжении долгого времени требовал от ЦБ сохранения низкой ключевой ставки. Глава республики пояснял, что это помогает бизнесу, облегчая ему доступ к финансам, а значит, должно способствовать снижению инфляции.

В июне 2023 года Центральный Банк Турции впервые за последние два с лишним года повысил процентную ставку, причем сразу почти в два раза — с 8,5% до 15%, однако это все равно было меньше, чем ожидали эксперты. За этим последовала целая серия повышений, в результате которых в ноябре ставка достигла 45%.

Цены для российских туристов

Инфляция в Турции ощутимо влияет на цены для путешественников. К концу лета 2023 года эта страна, несмотря на эпизодическое снижение цен на путевки, впервые вошла в топ-5 самых дорогих для отдыха россиян, а Российский союз индустрии (РСТ) предупредил, что в дальнейшем туры туда станут дороже еще на 30%.

Летом 2022 года игроки отечественного туристического рынка утверждали, что отпуск в Турции за предшествующий год подорожал примерно в полтора раза. В июне 2022 года инфляция в стране превысила 78% в годовом исчислении и достигла максимума за 24 года.