В 2025 году бензин в России может подорожать на 15—20%, а в долгосрочной перспективе цены приблизятся к общемировым — около $1,2 за литр (по текущему курсу — около 120 рублей), прогнозируют эксперты. Причины роста очевидны: повышение акцизов, увеличение тарифов «Транснефти», девальвация рубля, инфляция и атаки беспилотников. Сильнее всего подорожание ударит по транспорту, логистике и сельскому хозяйству, что приведет к росту цен на товары и услуги, полагают опрошенные RTVI эксперты.

Росстат сообщил, что с начала 2024 года цены на бензин выросли на 11% — это выше уровня инфляции, который Банк России по итогам года ожидает в пределах 10%. Но, как считают эксперты, это только начало. Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер», полагает, что рост цен на бензин в 2025 году может достигнуть 20%. Реалистичный сценарий, по его словам, — это рост на 10—15%, если власти смогут снизить налоговую нагрузку на бизнес.

Повышение тарифов «Транснефти» и акцизов напрямую увеличивает стоимость топлива, считает Климентьев. Пересмотр демпферного механизма, который сглаживает скачки цен, добавит давления.

«Дополнительными факторами станут мировые цены на нефть, девальвация рубля и инфляция. Нивелировать эффект могут субсидии нефтяным компаниям и укрепление рубля», — добавляет Климентьев.

В долгосрочной же перспективе цены на топливо , вероятно, будут стремиться к усредненным общемировым, считает независимый эксперт в области ТЭК Антон Соколов: это в районе $1,2, подальше от статистических выбросов Ирана или Гонконга.

Почему дорожает бензин

Бензин в России никогда не дешевел за исключением краткого промежутка в конце нулевых, объясняет Антон Соколов.

“Исторически цены ежегодно росли, периодические обгоняя инфляцию. Начиная с 2000-х бензин и дизельное топливо дорожали скачкообразно: каждые три-пять лет мы становились свидетелями резкого взлета цен на топливо на 15-20%”, — говорит он.

Каждый раз это было связано с разными причинами, объясняет Соколов: если в начале цена росла вслед за акцизами, то затем ее рост был связан, скорее, с ростом уровня жизни среднего россиянина, потом рост был обусловлен вмешательством государства в работу ТЭК и так далее.

“Увеличение тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов трубой ли, цистерной ли, танкером ли неминуемо скажется на итоговых цифрах на АЗС. Сокращение добычи в рамках ОПЕК+ также будет влиять на мировые цены на нефть, а следовательно, и на продукты переработки. Но насколько значительным будет это влияние сказать сложно — противовес в лице США с приходом новой администрации будет только усиливаться”, — говорит эксперт.

Дополнительное давление будут, скорее всего, создавать атаки на наши перерабатывающие мощности, добавляет Соколов. О том, что противодействие БПЛА должно стать приоритетной задачей, весь 2024 год говорят как военные, так и отраслевые эксперты, но инерция по-прежнему сохраняется, поэтому этот фактор сбрасывать со счетов нельзя, объясняет он.

“Не стоит забывать и о том, что большую часть цены топлива составляют прямые и косвенные налоги и сборы, а доля непосредственно нефтяных компаний невелика — порядка 25-30%. Но вообще цены на бензин в России не сильно выделяются на фоне прочих крупных экспортеров углеводородного сырья: Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Азербайджана. Сравнивать же их с ценами на топливо в Европе или в большинстве азиатских стран просто бессмысленно — разница в разы и не в пользу условной Франции или Сингапура”, — объясняет Соколов.

Кто пострадает от роста цен

Транспорт, логистика и сельское хозяйство — основные отрасли, которые почувствуют удар, считает Климентьев. Для потребителей это обернется подорожанием товаров и услуг.

«Избежать этого можно через соглашения с нефтяниками и снижение акцизов. Но долгосрочные проблемы решатся только модернизацией переработки и снижением издержек», — добавляет он.

Рост цен также скажется на ритейле и стройке, считает Соколов. “Я бы отдельно выделил малый и средний бизнес. Они, вероятнее всего, первыми попадут под удар, поскольку запас прочности у них не сопоставим с «портфельными» бизнесами, компенсирующими убытки на одном направлении ростом продаж на другом”, — добавляет он.

ФАС против ажиотажа

​Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам», уверен, что двузначного роста цен не будет. «”Транснефть” транспортирует только 30% нефтепродуктов в РФ, <…> а индексация тарифов на 13,8% затрагивает ограниченное число направлений. <…> Прямой эффект на оптовую цену составит не более 0,6%», — говорит он.

Кауфман прогнозирует, что в 2025 году цены вырастут на 5—8%:

«Основные факторы — инфляция, слабый рубль, высокая маржинальность экспорта и риски очередных атак на НПЗ и нефтебазы».

По мнению Кауфмана, сдерживать рост помогут демпферный механизм, жесткая денежно-кредитная политика и возможные ограничения на экспорт.

“На довольно спокойную ситуацию на внутреннем рынке указывает продолжающаяся коррекция цен в опте, несмотря на смягчение ограничений на экспорт. Сейчас оптовая цена АИ-95 опустилась ниже 55 тыс. руб. за тонну — минимум с июня”, — добавил Кауфман.

О том, что рост цен на бензин не превышает уровня инфляции, говорят и в Федеральной антимонопольной службе. Также ведомство запрещает экспертам высказываться о росте цен на бензин, поскольку их прогнозы могут повлиять на цены сами по себе, создав ненужный ажиотаж.