Цены на природный газ в Европе выросли до двухлетнего максимума. Причины подорожания топлива — истощение запасов в хранилищах на фоне похолодания в регионе, а также опасения трейдеров, что новые поставки пройдут с перебоями, пишет Bloomberg.

В понедельник, 10 февраля, эталонные фьючерсы на газ в Европе выросли на 4,1% — до €58 за МВт-ч. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года, отмечает агентство. Так, фьючерсы на голландский газ на ближайший месяц выросли на 2,7% — до €57,26 за МВт-ч.

Спрос на отопление в Европе может увеличиться в ближайшие дни из-за низкой температуры, которая ожидается на северо-западе региона. Кроме того, на возобновляемую генерацию повлияли слабые ветра, что только увеличило потребление газа европейцами.

Складывающаяся ситуация чревата дальнейшим истощением резервов газа, которые и так находятся на минимальном уровне для зимы с 2022 года, пишет Bloomberg. Запасы газа в Европе заполнены лишь на 49% по сравнению с 67% годом ранее.

«За последние пару недель увеличился риск того, что Евросоюз вступит в весну с очень низкими запасами газа. Выросли не только цены на ближайший месяц, но и календарные цены на 2026-2027 годы», — сказал Bloomberg главный аналитик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

Трейдеры вкладываются в защиту от роста цен на газ в Европе, так как ожидают новых перебоев с поставками в преддверии сезона накопления резервов топлива, отмечает агентство. Участники торгов также внимательно следят за влиянием тарифов США, которые планирует ввести президент Дональд Трамп, — в частности, 25-процентные тарифы на весь импорт стали и алюминия в Штаты, а также импортные пошлины в отношении ЕС.

Эскалация напряженности может привести к удорожанию импорта сжиженного природного газа, крупнейшим поставщиком которого для Евросоюза являются США, подчеркивает Bloomberg.