Цены на кофе сорта арабика достигли самого высокого уровня с 1977 года на фоне ожиданий плохого урожая в Бразилии, сообщает Trading Economics.

На момент закрытия торгов котировки фьючерсов на арабику приблизились к $3,2 за фунт. По прогнозу Министерства сельского хозяйства США, производство кофе в Бразилии в 2024-2025 сельскохозяйственном году году составит 66,4 млн стандартных 60-килограммовых мешков (предыдущий прогноз — 69,9 млн мешков).

Запасы кофе в Бразилии ведомство оценивает в 1,2 млн мешков на конец сельскохозяйственного года, что на 26% ниже, чем в предыдущем сезоне. На урожай бразильского кофе в Бразилии повлиял продолжительный период засушливой погоды.

Фьючерсы на арабику в США выросли почти на 69% с начала года, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Более бюджетный сорт робуста, используемый в растворимых напитках, также резко вырос в цене в этом году ― примерно на 85% в Лондоне, отмечает Bloomberg.