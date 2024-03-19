Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в конце ноября прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые имеют связи с Россией. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель организации Арно Марсолье.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — отметил он.

По словам Марсолье, ЦЕРН больше не получает никакого российского финансирования. Кроме того, организация готовится, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы, добавил он.

ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, она находится на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы. При участии физиков из многих стран, в том числе из России, она создала Большой адронный коллайдер — ускоритель, разгоняющий частицы высокой энергии практически до скорости света с помощью воздействия электромагнитных полей. Комплекс получил такое название из-за работы с адронами (составными частицами, подверженными сильному ядерному взаимодействию).

В конце декабря 2023 года директор новосибирского Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев говорил, что ЦЕРН продолжит работать с российскими специалистами до октября 2024 года. По его словам, новосибирские ученые уже передают дела коллегам из других стран.

В марте 2022 года ЦЕРН осудила действия России на Украине и прекратила сотрудничество с российскими институтами, а также лишила Россию статуса наблюдателя на неопределенный срок. В июне организация приняла решение не продлевать соглашения о сотрудничестве с Москвой и Минском после истечения сроков их действия в 2024 году.

В январе 2023 года Guardian писала о тупиковой ситуации в ЦЕРН, так как специалисты не могли договориться, как указывать российских и белорусских ученых в качестве соавторов их научных работ о Большом адронном коллайдере и называть ли их вообще. В итоге в ЦЕРН приняли временно не публиковать эти работы.