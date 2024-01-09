В четверг, 11 января, в Москве потеплеет до -1 градуса, в области местами до нуля, но погода будет сложной, с метелями и снежными заносами. А уже с пятницы в столицу резко вернется «арктический холод», рассказал RTVI научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Есть сленг такой, метеорологи говорят, что в четверг циклон “сядет” на Москву. Дело в том, что координаты центра циклона совпадают по расчетам с координатами Москвы, то есть Москва окажется в центре циклона. Это значит, что резко понизится давление — на 20 мм ртутного столба. Температура повысится, днем она будет в диапазоне -1… -3 в старой Москве, а по области даже до нуля. И снег, местами даже сильный, с усилением ветра до 18 м/с», — сказал синоптик.

По его словам, такое потепление зимой «радости не приносит». «Сочетание порывистого ветра и снега обусловливает метель и снежные заносы. Так что будет сложная погода, особенно для автомобилистов — ухудшение видимости и заносы на дорогах», — пояснил он.

Затем циклон переместится к востоку, и Москва окажется на его западной периферии.

«В тылу циклона — вторжение холодных арктических воздушных масс, и температура резко понизится. Она будет в Москве -15… -17, по области -15… -20 градусов и даже местами до -23. Днем тоже не жарко, от -12 до -16 градусов ниже нуля, и дальнейшее понижение температуры в новогоднюю ночь, но уже по юлианскому стилю.

В субботу, 13 января, ночью -17… -22 градуса, днем -14… -19. В новогоднюю ночь старого Нового года будет -16… -21, днем -9… -14. В общем, с пятницы по воскресенье температура будет на 8-13 градусов ниже нормы. Это аномально холодная погода. Возвращение действительно арктического холода», — сообщил Вильфанд.

Он отметил, что в течение всей текущей недели давление будет существенно ниже нормы.

«Самое низкое давление — в четверг, оно будет в диапазоне 727-730 мм. Ну и в остальные дни тоже давление заметно ниже. Единственный день (именно день, потому что ночью еще будет низкое давление, а днем гребень высокого давления быстро пройдет через Москву) — в субботу. В этот день переменная облачность, солнце будет показываться. В остальные дни этой недели солнца не будет», — прогнозирует метеоролог.

Он добавил, что вечер вторника, среда и четверг в Москве будут снежными, высота снега поднимется на 6-8 см.

«А дальше будет уже совсем небольшой снег местами», — заключил Вильфанд.