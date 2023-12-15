Москву накрыл южный циклон «Ваня» (Vanja), который пришел с Балкан, прошелся по Украине, Беларуси и Молдове, а также принес обильные снегопады в черноземные и центральные регионы России. К утру 15 декабря в столице обновился суточный рекорд 1919 года по высоте снежного покрова. По прогнозу синоптиков, снегопад утихнет к выходным. Подробности — в материале RTVI.

За сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 12 мм осадков, что составляет почти четверть от месячной нормы декабря, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Коломне (13 мм), Наро-Фоминске (15 мм) и Долгопрудном (17 мм, что составляет больше трети от нормы декабря).

«В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений», ― отметил метеоролог.

Высота снежного покрова в Москве перекрыла суточный рекорд 15 декабря 1919 года, добавил Тишковец. На метеостанции ВДНХ она составила 38 см к девяти утра: прежний рекорд составлял 32 см.

В Тушино высота снежного покрова составила 40 см, на Балчуге ― 43 см, на станции МГУ — 49 см при норме 15 см. С учетом продолжающихся осадков к концу дня в Москве местами образуются полуметровые сугробы, прогнозирует специалист.

Имена циклонам и антициклонам, влияющим на погоду в Центральной Европе, присваивает Институт метеорологии Свободного университета Берлина. Раньше циклонам давали женские имена, антициклонам — мужские. Теперь по четным годам антициклоны носят мужские имена, циклоны — женские, в нечетные годы ― наоборот. В 2002 году из-за угрозы закрытия учебной метеостанции Свободного университета ― одного из старейших в Германии пунктов наблюдений за погодой ― Немецкая метеорологическая служба и другие участники профессионального сообщества поддержали идею ввести «погодное спонсорство». Любой желающий может за плату выбрать название для циклона или антициклона. Взнос составляет €260 и €390 соответственно. Антициклоны «стоят» дороже, поскольку влияют на погоду дольше, чем циклоны. Деньги идут на обучение студентов на учебной метеостанции в Берлине.

В связи с метелью, снежными заносами, гололедицей и ветром до 17 м/с в Москве объявлен желтый уровень опасности погоды. Департамент транспорта рекомендовал горожанам выбирать для поездок общественный транспорт. К вечеру в столице прогнозируются пробки в 8-9 баллов. Во второй половине дня ожидаются затруднения на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на вылетных магистралях в сторону области.

Сервис такси «Яндекс.Go» предупредил, что из-за непогоды заказов больше, чем машин, а движение на дорогах затруднено, что увеличивает время поездки и, соответственно, ее стоимость. Утром цены на такси в столице выросли в полтора-два раза. Сервисы доставки продуктов предупреждают, что курьеры могут опоздать из-за дорожной ситуации.

Аэропорты столичного региона и Московская железная дорога работают штатно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления пресс-служб.

Прогноз погоды в Москве на выходные

По прогнозам, осадки в Москве прекратятся после 17-18 часов пятницы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. 16 декабря ожидается местами небольшой снег, температура составит -5…-7 градусов.

В воскресенье, 17 декабря, в столице ожидается первая оттепель, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Температура воздуха приблизится к отметке 0 градусов.

По словам главы прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, на смену снегопадам придет «атлантическое тепло». Начало потепления 17 декабря «станет началом оттепельного периода, который затянется на всю следующую неделю», сообщил он NEWS.ru.