Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представил макроэкономический прогноз, с которым ознакомился RTVI. Среди факторов, способных подстегнуть экономику России, эксперты выделяют возвращение ветеранов СВО и ожидаемый бум рождаемости.

В качестве рисков для российской экономики в документе указаны:

Новая администрация США: агрессивная политика добычи нефти и газа («бурите, бурите, бурите!») может привести к падению цен на энергоресурсы, вытеснению российских компаний с нейтральных рынков и усилению санкционного давления.

Фискальная консолидация: попытки вернуться к экономической модели 2010-х могут привести к сокращению спроса и риску послевоенной рецессии.

Высокие ставки: накопленные сбережения сложно превратить в инвестиции, так как рост потребления может вызвать инфляцию.

В документе также говорится и об открывающихся возможностях:

Возвращение ветеранов: благодаря накопленным сбережениям и пассионарности, участники СВО могут стать драйверами роста в бизнесе и обществе.

Бум рождаемости: ожидаемый рост спроса на жильё и товары длительного пользования можно сравнить с американским беби-бумом 1945-1970 годов. Но для этого нужны механизмы, снижающие долговую нагрузку, указано в документе.

Ранее ЦМАКП предупредил о неизбежности банковского кризиса в России. По данным аналитиков, падение качества активов и формальное наступление кризиса — лишь вопрос времени.