Летом 2025 года Москва заметно преобразилась: в различных районах города появились зеленые зоны, цветочные инсталляции и необычные ландшафтные композиции. При этом инициатива идет не только от городских властей, но и от бизнеса — от крупных корпораций до небольших кафе.

Фестиваль «Сады и цветы» уже стал ежегодной традицией. На этот раз в городе можно увидеть тропические растения, искусственные водопады и экзотические цветы, в том числе композиции из бугенвиллей и розовых кустов.

К озеленению подключились и коммерческие организации. В «Москва-Сити», у ВТБ Арены и на Чистопрудном бульваре появились зеленые зоны, созданные при участии частных компаний. Владельцы кафе и ресторанов украшают веранды и фасады, приглашают посетителей в фотозоны.

Москвичи активно фотографируются на фоне цветочных композиций, а туристы отмечают необычный облик летней столицы В ближайшие недели новые ландшафтные объекты появятся на Болотной набережной и других популярных местах города.