Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело об убийстве аварской певицы Талисман Омаровой, которую насмерть забили сковородкой на собственной кухне. По подозрению в преступлении арестован сожитель артистки, ему вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Одним из первых о случившемся сообщило издание «Сапа». Его источники рассказали, что вечером 20 мая в квартире жилого дома на улице Магомеджанова в Каспийске между 47-летней Омаровой и ее 34-летним сожителем произошла ссора в ходе распития алкогольных напитков. По данным СМИ, эту квартиру пара снимала вместе.

«На почве внезапно возникшего конфликта мужчина нанес множественные удары бытовыми предметами своей сожительнице, в результате чего женщина скончалась от полученных травм на месте», — рассказали в СУ СКР по Дагестану.

«Сапа» уточняет, что в качестве орудия убийства была использована стеклянная бутылка, а также сковородка, которой Омаровой нанесли несколько ударов по голове.

В объединенной пресс-службе судов Дагестана сообщили, что по ходатайству следствия Каспийский городской суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста на срок до 21 июля.

Талисман Омарова пользовалась в Дагестане популярностью как исполнительница лирических песен на аварском языке. Среди ее композиций — «Пламя любви», «Душа моя плачет», «Берегите любовь», «Жажда любви», «Не было тебя» и другие.