Раскол африканского континента произойдет в течение одного-пяти миллионов лет, в то время как ранее считалось, что этот геологический процесс займет десятки миллионов лет. Об этом Daily Mail сообщил профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд.

Ускорение связано с появлением в 2005 году в пустыне в Эфиопии трещины длиной около 56,5 километров, которая расширяется со скоростью примерно 1,5 сантиметра в год.

Ученый пояснил, что воды Индийского океана могут затопить территорию, на которой сейчас располагается Восточно-Африканская рифтовая долина, в результате чего может образоваться еще один океан, который по глубине будет таким же, как Атлантический, а также еще один материк.

По словам Макдональда, на территории образовавшегося континента, который получит название Нубийский, окажутся Сомали, Кения, Танзания и половина Эфиопии.

«В масштабах человеческой жизни вы не увидите много изменений. Вы будете ощущать землетрясения, видеть извержения вулканов, но не увидите, как океан вторгается в нашу жизнь», — сказал Макдональд.

Он отметил, что несмотря на то, что трещина растет крайне медленно, разлом все равно «впечатляет, учитывая огромные размеры Африки».