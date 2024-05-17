Лидеру нидерландской Партии свободы (PVV) Герту Вилдерсу пришлось отказаться от идеи о выходе Нидерландов из состава Евросоюза (ЕС) — Nexit, которую он активно продвигал с 2016 года. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, Вилдерс отказался от дальнейшего продвижения своих планов о выходе Нидерландов из состава (ЕС), а также от идеи закрыть в стране мечети и запретить Коран для того, чтобы заключить коалиционное соглашение и наконец сформировать правительство.

Спустя полгода после победы крайне правой Партии свободы на парламентских выборах в ноябре 2023 года, 15 мая лидер PVV Вилдерс объявил о достижении коалиционного соглашения между четырьмя правительственными партиями страны.

В заседании принимали участие Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), «Новый общественный договор» (NSC) и «Фермерско-гражданское движение» (BBB). Одним из совместных решений, за которое также выступал Вилдерс, стало ужесточение миграционной политики Нидерландов, которая противоречит риторике Евросоюза.

«Вилдерс был готов пожертвовать практически всем ради ужесточения иммиграционного режима, в том числе своими собственными шансами стать премьер-министром, а также такими планами как Nexit и запрет Корана, хотя они, по мнению критиков, не имели никаких шансов стать частью закона», — пишет издание Dutch news.

С другой стороны, авторы Bild допустили, что, несмотря на прошлые неудачные попытки политика подтолкнуть страну к Nexit, Вилдерс еще может активизировать агитационную кампанию за выход Нидерландов из ЕС в ближайшее время.

Решения длиной в полгода

В ноябре 2023 года в стране прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержала партия Вилдерса, которая получила возможность занять 37 из 150 мест в нижней палате парламента и участвовать в формировании правительства.

Новым премьер-министром страны в этом случае должен был стать Вилдерс, однако его кандидатуру отказывались поддерживать представители других партий, в том числе из-за его взглядов и радикальных политических предложений.

В предвыборной программе партии Вилдерса был пункт о том, что Нидерландам нужен Nexit — выход из ЕС, названный так по аналогии с британским Brexit. Сам политик признавался, что жители Нидерландов активно поддерживали выход из Евросоюза в 2016 году, после действий Великобритании, но позже ажиотаж стих и доля сторонников не превышает 30%.

Затянувшиеся переговоры и обсуждения по поводу кандидатуры нового премьера привели к тому, что еще в марте Вилдерс заявил, что не станет занимать пост главы правительства, поскольку не все партии коалиции поддерживают его назначение.

16 мая после достижения коалиционного соглашения, необходимого для формирования правительства, было опубликовано общее заявление, в котором предлагалось несколько реформ.

Одна из них предполагает ужесточение пограничного контроля и более строгие правила для просителей убежища из других стран. В этом случае будет отменен закон о распределении, согласно которому мигрантам во всех регионах Нидерландов может предоставляться убежище и право на жительство. Также государство введет более строгие правила въезда для иностранных студентов, трудовых мигрантов и командировочных.

По словам Вилдерса, после принятия таких реформ беженцы из африканских и ближневосточных стран «подумают о том, что им будет лучше в других местах». «Это определенно сделает Нидерланды менее привлекательными для просителей убежища», — заявил Вилдерс.