Президент США Дональд Трамп вместе с Израилем собирается начать войну против Ирана в течение ближайших недель, утверждает газета The Daily Mail. Согласно источникам британского таблоида, американцы и израильтяне планируют ликвидировать иранскую ядерную программу.

«Сегодня утром внимание всего мира приковано к решению Дональда Трампа начать глобальную торговую войну. Но через несколько недель человек, который в прошлом месяце пообещал обеспечить „мир через силу“, планирует начать настоящую войну», — пишет обозреватель британской газеты Дэн Ходжес.

По словам журналиста, несколько высокопоставленных политических, военных и дипломатических источников сообщили ему о планах США и Израиля атаковать Иран, чтобы ликвидировать его программу создания ядерного оружия.

В февральском докладе Международного агентства по атомной энергии говорится о значительном увеличении запасов обогащенного урана в Иране, отмечает Daily Mail. «Иран — единственное государство, не обладающее ядерным оружием, которое обогащает уран до такого уровня, что вызывает у меня серьезную озабоченность», — сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 3 марта.

«Получить точные сведения о том, насколько продвинулась ядерная программа Ирана, всегда было непросто. Но реальность такова, что они гораздо, гораздо ближе, чем кто-либо может себе представить. И так было в течение некоторого времени», — сказал дипломатический источник Daily Mail.

Накануне Дональд Трамп заявил, что если Иран не заключит сделку с США, то «будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели». Израильский источник Daily Mail назвал слова американского президента «не просто безумным требованием», а «чрезвычайно важным для стабильности Израиля и всего мира».

По утверждению британского таблоида, недавно США разместили на своей военной базе на острове Диего-Гарсия три бомбардировщика B-2 Spirit, увеличив их общее количество до семи. На борту этих самолетов могут находиться противобункерные авиационные бомбы GBU-57, которые «могут проникать через укрепленные ядерные убежища Ирана».

Как рассказал Daily Mail израильский военный источник, в течение последнего года израильские вооруженные силы готовились к крупным воздушным ударам, «расчищая дорогу»: били по позициям йеменских хуситов и по системам ПВО в Сирии, Ираке и Иране.

«Они были главным препятствием, когда мы думали о большой воздушной операции на пути к Ирану — их марионеточные системы ПВО», — подчеркнул собеседник газеты.

В США и Израиле считают, что от «Хезболлы» и ХАМАС больше не исходит угроза, а американская военная операция против йеменских хуситов «значительно снизила» способность повстанцев запускать ракеты по израильской территории. Кроме того, Тегеран лишился важного партнера в регионе в лице свергнутого экс-президента Сирии Башара Асада, пишет газета.

«С точки зрения Израиля, с приходом Трампа в Белый дом наступил оптимальный момент для решения иранской проблемы. Лучшего шанса не будет», — считает дипломатический источник Daily Mail. «Пришло время подвести черту», — сказал источник газеты в израильском правительстве.

«Сроки предполагаемой атаки пока не определены. Но Дональд Трамп поставил перед иранцами срок до конца мая, чтобы они согласились начать демонтаж своего ядерного потенциала. И, как в преддверии войны в Ираке, вернуть в страну ядерных инспекторов, изгнанных из Ирана в 2023 году», — пишет таблоид.

Daily Mail допускает, что Иран может отступить перед ультиматумом Трампа. Впрочем, источник издания из британских дипломатических кругов обратил внимание на то, как Дональд Трамп обращается к президенту России Владимиру Путину.