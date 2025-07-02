Далай-лама XIV, который готовится отметить 90-летие, впервые с определенностью высказался о преемнике. Он заверил последователей, что после завершения земного пути все-таки намерен перевоплотиться в нового вождя тибетских буддистов, передает Reuters. Так самый известный из здравствующих буддийских монахов опроверг свои же предположения, что может покончить с перерождениями и стать последним духовным лидером тибетцев. По его словам, подтвердить реинкарнацию предстоит специальной НКО, а вовсе не властям КНР.

«Выступая на недельных празднованиях по случаю своего дня рождения в горном индийском городе Дхарамшала, Далай-лама сказал, что созданный им траст будет иметь исключительное право идентифицировать его реинкарнацию — вопреки настойчивым заявлениям КНР о том, что преемника выберет Пекин», — отмечает Reuters.

Речь идет о фонде «Гаден Пходранг», который основал сам Далай-лама XIV в 2015 году. Его офис находится в Цюрихе, так что наблюдать за будущим перевоплощением монаха предстоит из нейтральной Швейцарии.

«Я утверждаю, что институт далай-ламы будет продолжаться», — сказал Далай-лама XIV в видеообращении под аплодисменты последователей, среди которых находился звезда Голливуда Ричард Гир.

Тем временем официальный Пекин 2 июля вновь заявил, что «сам одобрит реинкарнацию с помощью многовекового ритуала». Китайские власти утверждают, что новый Далай-лама должен будет появиться на свет на территории КНР, а вовсе не за ее пределами. Нынешнего Далай-ламу, бежавшего из Тибета в 1959 году, там считают «сепаратистом».