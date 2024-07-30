Зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов задержан по подозрению в получении взяток, сообщают 30 июля ТАСС, «АиФ-Дальинформ» и DVHub со ссылкой на источники.

«Евгений Никонов задержан по делу о коррупции, с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Информацию о задержании Никонова позже подтвердили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета. «В отношении Никонова расследуется уголовное дело», — заявили в ведомстве, не уточнив подробности.

Источник «АиФ-Дальинформ» сообщил, что Никонова задержали сотрудники ФСБ и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По информации собеседника, задержание прошло в здании правительства Хабаровского края.

Как пишет «АиФ-Дальинформ», Никонову вменяют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Поводом для возбуждения уголовного дела, предположительно, стали махинации с контрактами, пишет издание.

«По предварительной версии, вместе с ним [Никоновым] действовал ряд подчиненных и аффилированных лиц. Они организовывали системные хищений при закупках в медицинской сфере и строительстве», — сообщает «АиФ-Дальинформ».

Собеседник DVHub сообщил, что «видел» дело Никонова «как минимум месяц назад, может, даже больше». По его словам, материалы следствия не ограничиваются «парой страниц» — речь идет о «довольно толстой папке».

«В этом деле называются достаточно большие суммы, далеко не 1 млн рублей», — рассказал собеседник портала. Он добавил, что изначально чиновника не планировали задерживать до осени.

«АиФ-Дальинформ» отмечает, что врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин неоднократно обращал внимание на «плачевное состояние социальной сферы и сферы здравоохранения», подвергая «серьезной критике» деятельность Никонова.