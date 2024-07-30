Зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов задержан по подозрению в получении взяток, сообщают 30 июля ТАСС, «АиФ-Дальинформ» и DVHub со ссылкой на источники.
«Евгений Никонов задержан по делу о коррупции, с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.
Информацию о задержании Никонова позже подтвердили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета. «В отношении Никонова расследуется уголовное дело», — заявили в ведомстве, не уточнив подробности.
Источник «АиФ-Дальинформ» сообщил, что Никонова задержали сотрудники ФСБ и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По информации собеседника, задержание прошло в здании правительства Хабаровского края.
Как пишет «АиФ-Дальинформ», Никонову вменяют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Поводом для возбуждения уголовного дела, предположительно, стали махинации с контрактами, пишет издание.
«По предварительной версии, вместе с ним [Никоновым] действовал ряд подчиненных и аффилированных лиц. Они организовывали системные хищений при закупках в медицинской сфере и строительстве», — сообщает «АиФ-Дальинформ».
«В этом деле называются достаточно большие суммы, далеко не 1 млн рублей», — рассказал собеседник портала. Он добавил, что изначально чиновника не планировали задерживать до осени.
«АиФ-Дальинформ» отмечает, что врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин неоднократно обращал внимание на «плачевное состояние социальной сферы и сферы здравоохранения», подвергая «серьезной критике» деятельность Никонова.
Евгений Никонов родился 14 августа 1974 в Хабаровске. В 1997 году окончил Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В 2004 году стал доктором наук. В 2005-2009 годах работал в должности начальника отдела координации деятельности территориальных управлений и национальных приоритетных проектов Росздравнадзора (2005-2009). В 2009—2010 годах заведовал терапевтическим отделением № 1 «Клинической больницы» управления делами президента России, а в 2011-м возглавил ФГБУ «Поликлиника №1» управделами президента. В 2014-2020 годах работал в департаменте здравоохранения Москвы, где курировал координацию деятельности подразделений ведомства. В августе 2020 года занял пост и.о. зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам, в декабре того же года возглавил это направление.