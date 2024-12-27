Из-за резких погодных изменений в декабре прогнозы на новогоднюю ночь часто менялись, однако последние дни уходящей недели позволяют ожидать в Москве «морозец», за которым последует волна холодной погоды. Об этом рассказала RTVI главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Погода, в общем-то, дама капризная, и долго, очень долго не могла определиться. До этого модели показывали, что в новогоднюю ночь температура будет порядка -5…-10 градусов, потом они отклонились в сторону чуть ли не оттепели», — сказала она.

Однако модельные данные последних дней говорят о том, что в новогоднюю ночь в московском регионе установится температура в пределах -2…-7 градусов, отметила синоптик.

«Скорее всего, в Москве температура воздуха будет порядка -3…-4 градуса, поскольку она все-таки является островом тепла. Перед этим пройдет снежок, и поэтому погода будет вполне, скажем так, новогодняя — не очень сильный мороз. Я склоняюсь к тому, что будет не «морозище», а именно морозец», — добавила Позднякова.

По ее словам, в новогодние каникулы ожидается волна более холодной погоды, однако точно определить начало этой волны на данный момент затруднительно — она может прийтись как на 2 января, так и на Рождество. Вместе с этим, завершится и период оттепельной погоды в столице.

«Высота снежного покрова не должна существенно поменяться. Мы ждем, что может выпасть, скорее всего, 2−3 сантиметра снега. Но от этого сугробы у нас не увеличатся, потому что сейчас снега в Москве не очень много, и за время последних оттепелей он у нас даже убывал. За прошедшие сутки высота снежного покрова при оттепели уменьшилась на ВДНХ до 10 сантиметров», — рассказала синоптик.

Позднякова отметила, что уровень снега пока остается ниже климатической нормы, однако за счет снежных осадков в последних числах декабря высота снежного покрова достигнет нормы, которая составляет в Москве около 12-13 сантиметров. Она также предупредила, что 30 и 31 декабря ожидается более ветреная погода.

Последний день года также будет отмечен холодным атмосферным фронтом, однако в целом порывы ветра не будет достигать отметки опасных явлений и не превысят 15 метров в секунду, сказал синоптик.

«Гололедица, конечно, сохранится, потому что после оттепели часть влаги у нас превращается в лужи, особенно на дорогах. Потом при отрицательной температуре она замерзает, но это, как правило, касается в большей степени дворовых территорий, поэтому, выходя 31-го в ночь на улицу, надо определенную осторожность соблюдать. А городские территории Москвы — трассы, тротуары — обрабатываются противогололедными реагентами», — заключила она.