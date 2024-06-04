Специалисты по кибирбезопасности обнаружили в Сети несколько ссылок на сервисы Google, в частности «Google Таблицы», где размещены данные отправлений СДЭК за апрель, сообщает 4 июня «Коммерсантъ». Опрошенные изданием эксперты уверены, что если компания не сможет закрыть все уязвимости, то утечка повторится.

Таблицы, обнаруженные специалистами по кибербезопасности, содержат номера накладных, причины задержек, информацию о посылках и их отправителях (физлицах и юрлицах). Источник издания уточнил, что ссылки с этими данными можно обнаружить в открытом доступе на сторонних ресурсах.

По словам собеседника «Ъ», внутренние данные СДЭК оказались в открытом доступе из-за «халатности» сотрудников СДЭК, по ошибке которых внутренняя информация не была защищена должным образом. В случае преднамеренной атаки злоумышленники публиковали данные «на профильных форумах», полагает источник.