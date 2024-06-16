Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, у которого случилась остановка сердца во время предыдущего чемпионата Европы, снова приехал на Евро и забил гол в первом матче датчан на турнире. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ».

Эриксен забил гол в ворота сборной Словении на 17-й минуте встречи. Как отмечает телеканал, это случилось ровно спустя 1100 дней после того, как футболист пережил остановку сердца.

Эриксен потерял сознание во время первого матча сборной Дании на Евро-2020 (из-за ковида чемпионат проходил годом позже) 12 июня 2021 года. Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма в игре со сборной Финляндии.

Матч был прерван, датского футболиста реанимировали с помощью дефибриллятора и унесли с поля на носилках. Сам Эриксен впоследствии говорил в интервью «Би-би-си», что «покинул этот мир на пять минут».

Матч возобновился спустя чуть больше часа, Финляндия победила со счетом 1:0. УЕФА и главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн утверждали, что решение продолжить игру приняли обе команды.

Кристиану Эриксену установили кардиостимулятор, он вернулся в спорт в 2022 году.